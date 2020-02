La nouvelle application Microsoft Office iOS et iPadOS unifie Excel, PowerPoint et Word

L’application Microsoft Office pour iOS et iPadOS nouvellement mise à jour combine trois des applications les plus populaires de Microsoft en une seule et les met dans la paume de votre main.

Microsoft a conçu l’application Office pour être une version légère et intuitive de Microsoft Office, offrant aux utilisateurs la possibilité de créer des projets en déplacement. Les utilisateurs peuvent utiliser l’application à partir de l’iPhone, mais tireront probablement le meilleur parti de son utilisation avec un iPad doté d’un clavier.

Les utilisateurs pourront lire, écrire et éditer des projets ensemble en temps réel avec ceux qui ont accès aux fichiers partagés, parfait pour ceux qui voyagent ou travaillent à distance.

Il y a aussi quelques nouvelles astuces dans les manches de l’application Office. Les utilisateurs peuvent prendre une photo d’un document et la transformer en fichier Word en un seul clic. De même, une image d’un tableau peut être transformée en une feuille de calcul Excel. Powerpoint peut créer des présentations à partir d’images sélectionnées dans la pellicule de votre iPhone.

L’application est également livrée avec une myriade d’actions intégrées. Ces actions incluent la possibilité d’exporter des fichiers au format PDF, un transfert de fichier facile entre les appareils et votre Mac, la possibilité de signer des PDF avec votre doigt ou votre crayon Apple et une section de prise de notes pour les sessions de brainstorming.

L’application Office est gratuite, mais vous devrez créer un compte Microsoft si vous souhaitez exporter ou enregistrer dans le cloud. Ceux qui ont un abonnement à Office365 pourront accéder à des fonctionnalités premium exclusives à l’abonnement.