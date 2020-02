La nouvelle ligne de puissance de Mophie s’adresse aux utilisateurs d’Apple avec l’entrée et la sortie Lightning

La gamme mise à jour de batteries portables de Mophie est bien adaptée à tout utilisateur Apple avec des fonctionnalités uniques qui ne manqueront pas de les placer au sommet de la liste de tous les amoureux de l’iPhone.

Nouvelle gamme de batteries Powerstation de Mophie pour 2020

Pour le dire franchement, les batteries sont un sou par douzaine. Il y en a plus que vous ne pourriez en compter en provenance de fabricants grands et petits. Mophie est un pilier de longue date dans cette catégorie, et ses nouveaux packs de batteries font de leur mieux pour se démarquer de la gamme vertigineuse d’options.

Contrairement à la plupart des autres, Mophie le fait avec l’aide explicite d’Apple et des certifications Apple claires imprimées sur la boîte. Mophie a intégré des fonctionnalités qui sont très rares à voir, mais sont spécialement conçues pour répondre aux utilisateurs d’Apple et à leurs besoins spécifiques.

Pour 2020, Mophie a récemment introduit trois nouvelles versions de sa powerstation qui seront vendues sur son propre site, ainsi que dans les Apple Stores. Cela inclut la powerstation, powerstation Plus et powerstation Plus XL.

Centrale électrique

Mophie Powerstation a une housse en tissu et est disponible en plusieurs coloris

La powerstation 2020 mise à jour marque le point d’entrée de la gamme, bien qu’elle ne saute pas sur des fonctionnalités puissantes. Il a une capacité de 6000 mAh qui, selon Mophie, est suffisante pour obtenir 32 heures supplémentaires d’utilisation sur un iPhone XS.

Il a un facteur de forme assez mince avec un tissu doux couvrant l’avant et l’arrière et un pare-chocs en caoutchouc adhérent autour du bord.

Nous savons que toute l’esthétique du tissu peut être polarisante, mais personnellement, nous sommes fans. Il se sent mieux et a meilleure apparence que le plastique, mais n’est pas aussi froid, rayable ou dur que l’aluminium.

La powerstation a une batterie de 6000mAh, une entrée Lightning, une sortie USB-C à double entrée qui gère 18W de puissance et un port USB-A

Pour les E / S, Mophie a tout mis en œuvre ici. Il existe un simple port USB-A pour les périphériques hérités, un port USB-C et, plus particulièrement, un port Lightning. Le port USB-C sert à la fois d’entrée et de sortie selon vos besoins. Lorsqu’il est utilisé avec un câble USB-C vers Lightning, il peut charger rapidement un iPhone à 50% en seulement 30 minutes.

Les côtés de la powerstation ont une bonne adhérence et il y a un indicateur d’état LED pour la batterie restante

Le port Lightning est parfait pour charger la powerstation sans avoir besoin de câble supplémentaire. Un problème commun avec les batteries tierces est qu’elles exigent souvent que les propriétaires d’iPhone portent un câble USB-C ou micro USB séparé pour la seule raison de charger leur batterie.

Avec une entrée Lightning, ce n’est plus le cas. Vous pouvez partir avec un câble Lightning, un chargeur mural et cette batterie et pouvoir tout charger.

Powerstation Plus

Pour la powerstation Plus, Mophie a abandonné le tissu pour une façade en plastique brillant avec un périmètre en silicone. Les côtés sont en argent mat et le dos est en tissu caoutchouté doux au toucher. Le brillant peut sembler légèrement plus premium, mais nous préférons toujours le tissu de la powerstation.

Powerstation Plus de Mophie en argent

Powerstation Plus a la même batterie de 6000mAh que la powerstation, mais s’appuie sur elle avec des fonctionnalités supplémentaires. Il conserve l’entrée Lightning et la sortie USB-A mais il ajoute également un câble Lightning intégré.

Powerstation Plus dispose d’un câble Lightning intégré

Les modèles précédents enrouleraient le câble intégré autour de l’extérieur de la batterie, mais pour la powerstation Plus, Mophie l’a caché de manière beaucoup plus ordonnée. Le câble se cache désormais derrière un volet magnétique. À l’arrière de la batterie, le matériau caoutchouté s’ouvre pour montrer un câble Lightning plat soigneusement rangé.

Powerstation Plus comprend un câble Lightning intégré, une entrée Lightning et une sortie USB-A

Le câble peut basculer, le rabat fermé et votre téléphone, iPad ou AirPod peut être chargé. Il garde la batterie plus belle et le câble plus protégé lorsqu’il n’est pas utilisé. L’inconvénient inhérent ici est que le câble ne peut pas être remplacé s’il est endommagé.

L’avantage est cependant clair. Vous n’avez plus besoin d’apporter un câble avec vous ou de vous soucier de le protéger ou de le garder gérable lorsqu’il n’est pas utilisé. Nous préférerions de loin que les utilisateurs de câbles intégrés puissent le voir avec une durée de vie limitée.

Powerstation Plus XL

Powerstation Plus XL monte à 8000mAh

Pour compléter le trio, la powerstation Plus XL. Il a la même conception générale que la powerstation Plus, mais augmente la capacité de 30% à 8000mAh. Cela, dit Mophie, suffit pour 42 heures supplémentaires d’autonomie sur un iPhone XS.

Il existe un support de charge sans fil Qi sur la powerstation Plus XL

Il complète également l’expérience avec la prise en charge sans fil Qi. Placez simplement un appareil compatible Qi sur la batterie et il commencera à se recharger. Il est limité à 5 W de charge Qi, mais il est encore plus pratique de simplement tenir votre téléphone sur le chargeur et ne vous inquiétez pas.

Maintenant, aucun câble n’est nécessaire, bien qu’un câble Lightning de 18 W soit toujours caché à l’arrière lorsque vous avez besoin d’une charge rapide.

Devriez-vous acheter les nouvelles puissances Mophie?

Les trois nouvelles batteries Mophie Powerstation

Comme nous l’avons dit dans l’encart, il y a beaucoup de batteries. Mais rares sont ceux qui ont fait le travail et payé les coûts des fonctionnalités spécifiques à l’iPhone et de la certification Apple. Mophie l’a fait et cela porte ses fruits avec des produits uniques et un stockage exclusif dans les Apple Stores.

Nous aimons la conception, la capacité et les fonctionnalités des trois nouveaux packs de batteries. Notre plus gros problème serait le manque d’USB-C sur les deux plus gros packs de batteries. L’USB-A n’est pas aussi nécessaire, en particulier sur les produits haut de gamme comme le Plus et le Plus XL.

Les nouvelles batteries portables 2020 Powerstation, Powerstation Plus et Powerstation Plus XL Mophie

L’USB-C devient de plus en plus omniprésent et nous en avons plus besoin pour des choses comme nos écouteurs MW07 Plus, notre appareil photo Nikon Z7, notre GoPro, notre LumeCube et bien d’autres accessoires avec lesquels nous voyageons. L’USB-C serait plus utile et sa suppression sur le Plus et le Plus XL est frustrante.

D’autant plus que cela laisse Lightning comme seule entrée. Parfois, je préfère ne pas apporter de câble Lightning, utiliser celui intégré pour mon téléphone et charger la batterie avec le câble USB-C de mon Mac ou iPad Pro.

Heureusement, c’est notre seul véritable reproche et nous restons par ailleurs largement satisfaits de ces batteries élégantes.

Avantages

Nouveaux designs élégants

Entrée Lightning rapide

Câbles Lightning intégrés cachés (Plus et Plus XL uniquement)

Entrée USB-C sur la puissance de base

Certifié MFi

Sans fil Qi sur Powerstation Plus XL

Les inconvénients

Pas d’USB-C sur Plus ou Plus XL

Étiquette de prix supérieure à la moyenne

Évaluation: 4 sur 5

