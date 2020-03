La nouvelle publicité AirPods Pro met en évidence ANC, le mode Transparence avec la promenade en ville

Le dernier spot publicitaire d’Apple pour les AirPods Pro se concentre sur ses fonctionnalités Active Noise Cancellation et Transparency, montrant une personne naviguant dans une ville animée et utilisant les accessoires audio pour passer à une version plus silencieuse et pleine de musique de la même rue.

La caractéristique exceptionnelle des AirPods Pro est l’inclusion de la suppression active du bruit, qui permet à l’utilisateur de bloquer efficacement le bruit ambiant, ce qui lui permet de profiter de sa musique ou de ses podcasts en toute tranquillité. Dans une annonce publiée sur YouTube mercredi, Apple fait la promotion de cet élément.

Dans la vidéo de deux minutes intitulée «AirPods Pro – Snap», une femme est vue en train de sortir d’un immeuble et de s’engager dans une rue animée. Peu de temps après avoir atteint le trottoir, le sujet de la vidéo met les AirPods Pro dans ses oreilles et commence à écouter “The Difference”, une chanson de Flume mettant en vedette Toro y Moi.

Peu de temps après avoir marché avec la musique en arrière-plan, la personne déclenche l’ANC complet sur les AirPods Pro et est transportée vers une autre version de la même rue qui est beaucoup plus silencieuse. Contrairement à la scène animée de jour, elle se déroule la nuit avec des lumières vives et un changement de costume pour le porteur d’AirPods Pro, qui commence également à danser alors qu’il se déplace le long de la route désormais vide.

Lorsqu’ils atteignent un croisement, le mode Transparence des AirPods est déclenché, ramenant la personne dans le monde réel et réintroduisant les sons environnementaux. Une fois que le danseur voit qu’il est sûr de traverser, la transparence est désactivée et ils retournent dans leur propre monde privé pendant qu’ils dansent à travers la ville.

Parfois, le sujet active la transparence pendant de brefs instants avant de le désactiver, par exemple pour s’excuser auprès d’une autre personne de les avoir rencontrés et pour acheter des articles dans un magasin. Le danseur termine son voyage en montant dans un bus.

Le spot publicitaire se termine en affichant les mots “Mode transparence” sur un fond de la ville, suivi de “Suppression active du bruit” en vert sur une image de la vue nocturne colorée.

Selon les rumeurs actuelles, Apple se prépare à lancer un troisième modèle d’AirPods, nommé “AirPods Pro Lite”. Bien que peu de détails aient circulé sur le modèle, on pense que la version serait une variante moins chère du Pro, mais potentiellement avec un ensemble de fonctionnalités réduit.