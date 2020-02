La nouvelle vidéo ‘Shot on iPhone’ utilise l’iPhone 11 Pro pour mettre en évidence la vallée de feu du Nevada

La toute dernière vidéo d’Apple, “Un voyage dans la vallée du feu”, montre la vidéo 4K et la caméra ultra large de l’iPhone 11 Pro dans un parc d’état du Nevada impressionnant.

“A une cinquantaine de kilomètres de Las Vegas se trouvent les vestiges d’un processus géologique monumental, sculpté par 200 millions d’années de vent et d’eau. Un océan de roche, une vallée de feu”, lit la scène d’ouverture.

La vidéo, tournée sur un iPhone 11 Pro, fournit des photos panoramiques des structures de grès emblématiques qui composent le parc d’État de la vallée de feu du Nevada. La chanson dans la vidéo est “Frontier” de Holly Herndon.

Le projet «Shot on iPhone» d’Apple vise à mettre en valeur les capacités vidéo et photographiques de l’iPhone. D’autres versements ont inclus une annonce récente qui montre le mode nuit amélioré de l’iPhone 11, ainsi qu’un court-métrage de huit minutes pour le Nouvel An chinois.