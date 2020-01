La page “Emplois chez Apple” rafraîchie avec des logos animés et une nouvelle vidéo

Apple a mis à jour l’apparence de sa page “Emplois chez Apple”, en ajoutant un éventail de logos Apple animés, ainsi qu’une nouvelle vidéo inspirante encourageant les téléspectateurs du site à envisager de travailler pour le fabricant d’iPhone.

Mis en œuvre vendredi, la nouvelle page d’accueil du site Jobs at Apple est passée d’une apparence claire, qui comportait également un carrousel de portraits d’employés, à une qui est principalement plus sombre. Dans la dernière version, des interprétations animées colorées du logo Apple, entourant le texte “Rejoignez-nous. Soyez vous”, et un lien vers un film promotionnel.

La vidéo est une continuation du thème de la page, montrant à nouveau une série d’animations faites autour du logo Apple. Tout au long, la narration parle d’un message “aux débutants constants qui chantent à contre-courant” et à ceux “ouverts aux rêveries et aux rêves nocturnes et aux visions et mirages”.

Le message proposé, “Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez, et vous êtes les bienvenus ici”, exhorte les parties intéressées à postuler pour un emploi dans l’entreprise.

La page “Emplois chez Apple” de début janvier.

Le grand nombre de logos Apple animés différents utilisés tout au long de la page rappelle une initiative d’Apple pour promouvoir son événement spécial d’octobre 2018. À l’époque, des invitations étaient envoyées aux médias avec des logos Apple sélectionnés au hasard, tandis que la page de l’événement comportait un assortiment similaire de logos qui changeraient à chaque rafraîchissement de la page.

Plus bas sur la page est une “invitation ouverte à ouvrir les esprits”, appelant le spectateur à “venir à Apple, où des milliers d’imaginations individuelles se rassemblent pour ouvrir la voie à l’innovation. Ici, vous ferez plus que de rejoindre quelque chose – vous va ajouter quelque chose. ”

En bas de la page se trouvent des liens vers des sections sur À propos d’Apple, les équipes, l’apprentissage automatique et l’IA, et les rôles d’assistance Apple au détail. Chacune des images et les sections auxquelles elles mènent restent inchangées par rapport à la conception de la page précédente.