La part de marché de l’iPhone d’Apple augmente au milieu d’un marché mondial en contraction

Dans un marché global des smartphones avec des défis croissants et une baisse des ventes, Apple a augmenté sa part de marché et augmenté ses ventes d’iPhone d’une année sur l’autre pendant le trimestre des vacances 2019.

Selon les analystes de Gartner, Apple et Xiaomi étaient les seuls fournisseurs des cinq grands à avoir enregistré une croissance du marché au quatrième trimestre de 2019.

Ventes mondiales de smartphones aux utilisateurs finaux par fournisseur au 4T19 (milliers d’unités)Vendor4Q19 Units4Q19 Market Part (%) 4Q18 Units4Q18 Market Part (%) Samsung70,404.417.370,782.517.3 Apple696950.617.164,527.815.8 312.937.5Total406.638.1100.00408.466.4100.0

Le marché mondial des smartphones dans son ensemble a légèrement diminué, reculant de 0,4% d’une année sur l’autre, avec une baisse de 1,0% pour 2019 dans son intégralité.

L’iPhone 11 a été le catalyseur probable de la croissance de la part de marché d’Apple. Un prix d’entrée inférieur à celui des appareils précédents et des réductions de prix pour les modèles d’iPhone de la génération précédente ont également contribué à stimuler la demande.

Gartner note également que les ventes d’iPhone ont été particulièrement fortes en Chine, enregistrant une croissance de 39% au quatrième trimestre. Apple avait également bien performé sur d’autres marchés, notamment au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au Brésil et en Inde.

“2019 s’est terminée un peu mieux que prévu, en raison de performances légèrement améliorées en Amérique du Nord et dans les pays émergents d’Asie / Pacifique”, a déclaré Anshul Gupta, analyste principal de la recherche chez Gartner. “Cependant, l’Inde, qui a vendu 151,9 millions d’unités, a dépassé les États-Unis pour devenir le pays n ° 2 des ventes de smartphones en 2019. La Chine a maintenu son avance, avec des ventes de 390,8 millions de smartphones sur toute l’année.”

La précision des chiffres de Gartner n’est pas claire. Apple et Samsung ne déclarent pas de chiffres de vente et ne l’ont pas fait depuis un certain temps, ce qui rend difficile la vérification de la validité des données.

Malgré un début difficile pour la nouvelle année, le cours des actions d’Apple a bondi de 9,3% lundi au milieu d’un rebond plus large de Wall Street et d’une note améliorée des analystes. Le rebond intervient après une semaine difficile pour Apple et Wall Street. Du 14 février au vendredi dernier, les actions d’Apple ont chuté de plus de 16% en raison des préoccupations entourant COVID-19.