La police écossaise ne semble pas avoir de problème pour retirer des données des iPhones verrouillés

À partir du 20 janvier 2020, la police écossaise commencera à utiliser des «cyber kiosques» pour extraire et examiner le contenu des smartphones – y compris les iPhones – qui contiennent des données pertinentes pour les enquêtes ou les accidents.

Les kiosques sont des ordinateurs de bureau situés dans les postes de police qui permettent aux agents de sécurité de parcourir rapidement le contenu d’un appareil mobile. Les données qui peuvent être extraites incluent, mais sans s’y limiter, les contacts, les messages texte, les images, les vidéos, ainsi que les fichiers texte et d’application.

Ces kiosques sont soumis à un examen minutieux de la part de plusieurs personnes et agences quant à la responsabilité des données et du matériel. Les appareils des victimes, des suspects et des témoins pourraient tous être extraits par le biais de ces kiosques, que l’appareil ait été porté volontaire ou saisi au cours d’une enquête.

La loi écossaise permet déjà aux forces de l’ordre de prendre les smartphones des personnes impliquées dans des crimes et de les détenir indéfiniment. L’agent-chef adjoint Malcolm Graham a déclaré que les kiosques accéléreraient idéalement le processus.

“En identifiant rapidement les appareils qui contiennent ou ne contiennent pas de preuves, nous pouvons minimiser l’intrusion dans la vie des gens et fournir un meilleur service au public”, lit-on dans un communiqué publié sur le site Internet de Police Scotland.

Les kiosques établissent un parallèle avec des situations similaires aux États-Unis, où les forces de l’ordre ont de plus en plus essayé d’accéder aux données numériques à partir de smartphones, malgré la méfiance du public.

Le procureur général William Barr avec le président Donald Trump

Le 13 janvier, le FBI et le procureur général William Barr ont exigé qu’Apple aide à débloquer deux iPhones qui appartiendraient à Mohammed Saeed Alshamrami. Alshamrani est soupçonné d’être le tireur lors d’une attaque contre la Naval Air Station à Pensacola, en Floride.

Le FBI a été autorisé à fouiller les appareils, mais a demandé l’aide d’Apple pour déverrouiller les smartphones, y compris celui qui aurait été abattu par son propriétaire, dans le but de trouver plus de preuves. Apple a refusé de fournir plus d’aide au-delà de ce qu’elle a déjà donné à l’enquête, car cela compromettrait efficacement la sécurité de son matériel et de ses logiciels.

Barr a affirmé qu’Apple n’avait fourni aucune “assistance substantielle” à l’enquête. Apple avait fourni l’accès aux données du compte iCloud d’Alshamrami dans les 24 heures suivant la demande, mais rien à partir du stockage local de l’appareil, car il n’était pas au courant de ces informations.

Le FBI et d’autres agences de sécurité ont précédemment demandé l’aide de sociétés tierces dans des enquêtes antérieures impliquant des iPhones. Le plus célèbre, cela comprend lorsque le FBI a engagé Cellebrite pour déverrouiller l’iPhone du tireur impliqué dans l’affaire San Bernardino. L’agence aurait dépensé 900 000 $ pour l’extraction et n’a rien dit sur ce qu’elle a obtenu.

Cependant, des sources policières distinctes ont déclaré plus tard que l’iPhone n’avait fourni aucune information pertinente.

Depuis l’affaire San Bernardino, Apple a créé une page sur son site Web spécialement pour les responsables de l’application des lois afin de demander les données dont l’entreprise dispose.