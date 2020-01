La pression du procureur général américain William Barr contre le chiffrement inquiète certains responsables du FBI

La pression continue du procureur général américain William Barr et des représentants du gouvernement d’Apple et d’autres sociétés de technologie pour aider les forces de l’ordre en affaiblissant le cryptage est la continuation d’un argument de longue date, mais certains membres du FBI ne sont pas d’accord avec les dernières volées politiques pour briser la sécurité des appareils. .

Le siège du FBI: le bâtiment J. Edgar Hoover

La semaine dernière, Apple a essuyé des tirs du FBI et de Barr, chacun demandant de l’aide pour avoir accès à deux iPhones au centre de l’enquête en cours sur le tireur de Pensacola. Dans le cadre de la demande de lundi, Barr a profité de l’occasion pour continuer à faire avancer le programme d’accès aux communications sécurisées.

“Cette situation illustre parfaitement pourquoi il est essentiel que le public puisse avoir accès aux preuves numériques”, a déclaré Barr, se référant à ses précédents débats sur le chiffrement. Dans des commentaires antérieurs, Barr a appelé à la création de portes dérobées qui permettaient aux responsables de l’application des lois d’accéder, sans pour autant affaiblir le cryptage pour les utilisateurs normaux.

Alors que le FBI est apparemment d’accord en public avec les sentiments généraux, le directeur du FBI Christopher Wray et le directeur adjoint David Bowdich faisant tous deux écho des commentaires pour faire avancer l’ordre du jour, tout le monde au FBI ne pense pas que c’est la bonne voie à suivre.

Des relations dommageables

Des responsables du FBI ont apparemment exprimé leur inquiétude quant au ton de Barr contre les entreprises technologiques pour ne pas avoir capitulé, ont déclaré des sources au Wall Street Journal, car cela ne serait pas nécessairement dans le meilleur intérêt du bureau. Les revendications publiques ont une possibilité de détériorer les relations existantes entre le FBI et les entreprises technologiques.

Les relations fonctionnent dans les deux sens, les entreprises technologiques respectant les mandats lorsque cela est possible et fournissant une assistance au FBI dans les cas où les agents rencontrent des problèmes techniques qui nécessitent des connaissances spécialisées. En plus de fournir une assistance, les entreprises technologiques comptent également sur la réception du FBI, en particulier dans les cas où elles sont victimes de crimes ayant des implications pour la sécurité nationale ou le contre-espionnage, ce que les organismes d’application de la loi veulent leur signaler.

D’autres responsables s’inquiétaient également de la façon dont Barr avait poursuivi Apple dans ce dernier épisode, estimant que l’enquête de Pensacola n’était pas le bon endroit pour que Barr plaide sa cause au sujet du cryptage. Cela est en partie dû à la conviction qu’Apple a déjà fourni une aide à l’enquête, un sentiment qu’Apple partage également.

Selon l’ancien avocat général du FBI, Jim Baker, qui s’était auparavant affronté avec Apple en 2016 sur un iPhone verrouillé, la question pour les responsables est de savoir si les discussions publiques avec les entreprises technologiques “valent le coût en termes de temps, d’efforts et de dommages pour le FBI”. relation avec le secteur technologique. ”

Les mêmes sentiments ne sont pas ressentis par les hauts responsables du ministère de la Justice, qui pensent que le coup de pouce lourd de Barr était nécessaire pour poursuivre l’enquête, car les iPhones verrouillés pourraient fournir des indices supplémentaires sur les intentions du tireur, y compris s’il a comploté avec d’autres personnes situées en dehors des États-Unis. États.

Futurs mouvements

Pour aller de l’avant, Barr et d’autres ministères offrent peu d’indices quant à leurs prochaines actions, bien que Barr suggère que l’administration cherche à résoudre le problème d’accès par des moyens législatifs.

En ce qui concerne les contestations judiciaires, comme celle qu’Apple pourrait rencontrer pour l’enquête en cours, une décision de la part du ministère de la Justice est considérée comme une décision risquée qui pourrait se retourner contre elle et rendre plus difficile l’accès à l’avenir.

L’ancien secrétaire du Département de la sécurité intérieure, Michael Chertoff, suggère “qu’il y a un risque que vous vous retrouviez avec une situation pire que le statu quo”. Une décision qui va à l’encontre du ministère de la Justice a le potentiel de limiter l’accès à des outils, tels que ceux de Graykey et Cellebrite, qui sont déjà utilisés par les forces de l’ordre pour la collecte de preuves.

“Je ne comprends pas pourquoi ce combat est avantageux pour personne”, a déclaré Chertoff.