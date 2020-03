La production de la série Apple TV + ‘Foundation’ s’arrête suite aux craintes liées aux coronavirus

La production de l’émission Apple TV + «Foundation» a été suspendue en Irlande, Skydance Television et Apple étant préoccupés par la sécurité de ses acteurs et de son équipe travaillant en Irlande, au milieu de nouvelles mesures restrictives visant à lutter contre la propagation du coronavirus.

Détail d’une édition de poche du premier roman “Foundation” d’Isaac Asimov

Skydance et Apple avaient tourné des scènes du drame de grande envergure en Irlande, “Foundation” étant l’une des plus grandes productions cinématographiques et télévisuelles du pays, avec plus de 500 emplois créés par l’opération. L’émission Apple TV est en cours de tournage dans les studios Troy à Limerick, mais le tournage s’est arrêté pour le moment en raison de la pandémie actuelle de coronavirus.

“Skydance et Apple ont pris la décision de suspendre temporairement le tournage de Foundation”, a déclaré jeudi un communiqué à Deadline. “La santé et la sécurité de nos acteurs et de notre équipe sont notre priorité absolue et nous suivons de près la situation.”

La déclaration fait surface après que le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a mis en œuvre des mesures jeudi qui ferment les écoles, les collèges et d’autres installations publiques importantes jusqu’au 29 mars. Les restrictions empêchent également les rassemblements de masse en salle de plus de 100 personnes et les rassemblements en plein air de plus de 500 personnes, le conseil officiel est que les gens puissent travailler à distance de chez eux lorsque cela est possible.

“Foundation” est une nouvelle version des célèbres romans d’Isaac Asimov sur les empires galactiques. L’émission est écrite par Josh Friedman et David S. Goyer, avec la liste des producteurs exécutifs dont Robyn Asimov, fille d’Isaac.

L’arrêt de la production fait suite à une interruption similaire réalisée par la distribution et l’équipe de “The Morning Show” d’Apple TV + annoncée jeudi, ce qui retardera le tournage d’au moins deux semaines en raison de craintes similaires. Le virus a également affecté d’autres productions, notamment la suspension de “Riverdale” de CW mercredi, tandis que l’équipage de l’émission Fox “NeXt” est soupçonné d’être exposé à COVID-19.