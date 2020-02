La production de l’iPhone 12 pourrait prendre du retard en raison d’un coronavirus

Apple pourrait déplacer la production de “l’iPhone SE 2” vers Taiwan tandis que la production de “l’iPhone 12” pourrait prendre du retard, selon des spéculations douteuses au sein de la chaîne d’approvisionnement.

Les usines Foxconn manquent de personnel pour faire face à l’épidémie de coronavirus

Alors que le coronavirus continue de se déplacer à travers la Chine continentale, les fabricants d’électronique ont du mal à maintenir l’équilibre entre aller de l’avant comme d’habitude ou suspendre les opérations pour réduire l’impact de la maladie.

Selon DigiTimes, Apple a transféré la production de “l’iPhone SE 2” à Taiwan, où le Coronavirus n’a pas eu d’impact significatif.

Selon des sources anonymes, DigiTimes estime que “l’iPhone 12” ne devrait pas entrer en production en juin. Ils rapportent également qu’Apple a cessé d’envoyer des ingénieurs en Chine pour aider à développer “l’iPhone 12”. Apple a limité les voyages d’affaires en Chine, comme l’a expliqué Tim Cook fin janvier.

Les antécédents de DigiTimes sur la prédiction des spécificités des produits Apple ou le calendrier de sortie sont notoirement mauvais. Cependant, il a un bilan décent sur l’examen de la chaîne d’approvisionnement. Le rapport de mercredi se situe quelque part entre les extrêmes du dossier d’exactitude de la publication.

Cela dit, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a vu une incertitude importante entourant la production d’iPhone en Chine en raison du coronavirus en cours. Dans un rapport précédent, il a détaillé ce qu’il voit jusqu’à présent chez les assembleurs d’Apple Foxconn et Pegatron.

Kuo estime qu’Apple a commencé à fabriquer “l’iPhone 12” à Shenzhen, et que l’usine est restée à un certain niveau depuis le début de l’épidémie. Même avec Foxconn qui peine à trouver sa place, Apple a des sources alternatives, bien qu’avec des capacités de production plus petites, à Taïwan et en Inde.

D’autres produits Apple, tels que les AirPod, ont commencé à voir des retards liés au Coronavirus 2019. Les fournisseurs d’Apple indiquent qu’ils n’ont pas suffisamment de matériel ou de main-d’œuvre pour assembler les produits.