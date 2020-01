La promotion Apple Pay offre 50% de réduction sur les packs Power Card de Dave & Buster

Jusqu’au 30 janvier, Dave & Buster’s offre une remise de 50% à toute personne utilisant Apple Pay pour charger une carte d’alimentation.

Dave & Busters est un restaurant-rencontre-arcade américain, et ils ont une nouvelle promo pour amener les gens dans leurs magasins. À partir de maintenant et jusqu’à la fin du mois de janvier, toute personne qui utilise l’application officielle Dave & Buster peut bénéficier d’une réduction de 50% lors du chargement de sa carte d’alimentation à l’aide d’Apple Pay.

Une carte d’alimentation fonctionne de manière similaire aux jetons d’arcade traditionnels, mais avec la commodité d’une carte de débit. Les utilisateurs peuvent choisir de charger une carte d’alimentation numérique à partir de l’application. Les packages de jetons Power Card allant de 300 à 750 jetons peuvent être achetés à partir de l’application officielle Dave & Busters. Lors de l’achat, un client doit sélectionner Apple Pay comme plan de paiement, sinon il ne recevra pas la remise.

Selon Dave & Busters, la promotion fonctionne pour les clients nouveaux et existants, mais est limitée à un seul achat. Ce n’est peut-être pas une mauvaise idée de regrouper des amis et d’acheter un forfait plus grand pour maximiser la remise.

Dave & Buster’s déclare également que la promotion ne comprend que les emplacements américains de Dave & Buster, donc les amateurs d’arcade canadiens n’ont pas de chance cette fois-ci.