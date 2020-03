La puce A12Z Bionic d’Apple pourrait être une A12X rebaptisée

Apple a présenté l’A12Z Bionic en tant que nouveau processeur avec le lancement de l’iPad Pro, mais un nouveau rapport affirme que le système sur puce est simplement un A12X rebadged qui active un noyau GPU précédemment désactivé.

L’A12Z Bionic du nouvel iPad Pro d’Apple pourrait être un A12X rebaptisé.

Les premiers tests de référence de l’A12Z révèlent des mesures de performances presque identiques à celles de l’A12X d’Apple, une puce introduite fin 2018.

Les chiffres ne sont pour la plupart pas surprenants étant donné que les deux A12X et A12Z disposent de 8 cœurs de processeur cadencés à 2,48 GHz. Dans ses documents marketing, Apple note que la dernière puce “série Z” possède huit cœurs GPU, contre sept sur l’A12X. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement qu’un GPU a été ajouté au silicium personnalisé.

Selon un rapport de NotebookCheck jeudi, il semble que l’A12Z d’Apple soit une puce rebinned qui active un noyau GPU latent présent dans l’A12X.

TechInsights, une entreprise connue pour l’analyse complète des microprocesseurs et autres silicium complexes, confirme que l’A12X “possède physiquement 8 cœurs de GPU”. Si l’A12Z est identique à l’A12X reste incertain, mais TechInsights a l’intention de le découvrir dans une prochaine évaluation.

“En ce qui concerne l’A12Z, nous prévoyons d’effectuer une analyse du plan d’étage pour confirmer toute différence par rapport à l’A12X”, a déclaré Yuzo Fukuzaki, chercheur principal en technologie chez TechInsights.

Il existe un certain nombre de raisons expliquant pourquoi Apple a décidé de s’écarter de sa mise à jour typique des puces de la série X pour 2020. D’une part, la société a peut-être estimé que sa série A12 était suffisamment puissante pour gérer les exigences informatiques actuelles. Le regroupement de l’A12X donne également aux ingénieurs plus de temps pour développer une variante A14X afin de passer en revue les opérations gourmandes en processeur associées à la RA et à d’autres applications graphiques lourdes. Une telle puce pourrait être destinée à un iPad Pro avec un mini écran LED qui devrait être lancé plus tard cette année.

Dans tous les cas, l’A12Z résiste très bien à un usage quotidien, offrant les mêmes performances puissantes que l’A12X même avec l’adoption par Apple du support du curseur.