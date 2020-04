La puce A12Z de l’iPad Pro 2020 confirmée comme étant recyclée A12X

Un examen plus approfondi du processeur système sur puce A12Z d’Apple, introduit avec la dernière série d’iPad Pro en mars, confirme que le silicium est bien un A12X rebinned de 2018.

La comparaison des matrices entre A12Z et A12X montre une disposition GPU identique. | Source: TechInsights

Le spécialiste de l’analyse des puces TechInsights dans un tweet lundi a détaillé de nouvelles découvertes qui confirment que l’architecture GPU dans le SoC A12Z d’Apple est identique à celle de l’A12X utilisée dans l’iPad Pro de troisième génération. Une photo améliorée de la puce de la puce a été examinée pour discerner les différences potentielles.

“Notre analyse confirme que la puce GPU #Apple # A12Z trouvée à l’intérieur de #iPadPro (modèle A2068) est identique à celle du prédécesseur A12X”, a déclaré la firme.

Cette découverte signifie qu’Apple est en train de réutiliser, ou plus précisément de regrouper, l’A12X 2018. Les deux puces sont construites sur le même processus de 7 nm et disposent de configurations de CPU et de mémoire identiques.

Comme indiqué précédemment, le “nouveau” A12Z intègre un cœur de processeur graphique à 8 cœurs, tandis que l’A12X d’origine avait un processeur graphique à 7 cœurs. TechInsights a découvert en mars que l’A12X avait huit cœurs physiques, suggérant qu’Apple avait simplement activé le noyau latent dans le cadre d’un processus de binning avec A12Z.

Comme indiqué par AnandTech, l’A12X était l’une des plus grandes puces de 7 nm fabriquées par le partenaire Apple TSMC en 2018. Plus de 18 mois après le début de la puce, Apple connaît probablement de meilleurs rendements, ce qui devrait signifier que la société n’a plus besoin de stocker spécifications inférieures pour économiser la sortie de la puce.

La décision d’Apple de recycler une puce de près de deux ans est sans précédent. Avec l’iPad Pro, la société intègre généralement une puce «X-series» qui fournit des mises à niveau architecturales au SoC de base de la série A actuel introduit avec l’iPhone.

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles Apple a ignoré une mise à jour “X” pour 2020. D’une part, la société pensait potentiellement que sa série A12 était suffisamment puissante pour gérer les exigences de calcul de l’iPad Pro 2020. La tablette apporte quelques mises à niveau matérielles dans une matrice à deux caméras et le scanner LiDAR, mais est pour la plupart une mise à jour itérative par rapport à la variante de troisième génération. Le regroupement de l’A12X donne également aux ingénieurs plus de temps pour développer une puce «A14X» capable de passer au travers des opérations gourmandes en processeur associées aux futures tâches de RA et à d’autres applications gourmandes en graphiques.