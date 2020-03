La puce TSMC A14 ne sera pas bloquée pour l’iPhone 5G 5G

À la suite de rapports de nuit sur la chaîne d’approvisionnement suggérant que la puce A14 connaîtra des retards massifs, Gokul Hariharan de J.P. Morgan jette un doute sérieux sur le rapport douteux, mais voit d’autres facteurs pouvant retarder “l’iPhone 12” pendant deux mois.

Les ventes d’iPhone d’Apple restent en baisse en Chine à cause du coronavirus, mais la production de “l’iPhone 12” progresse

Dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider, J.P. Morgan a fait écho à des rumeurs selon lesquelles la puce A14 attendue dans “l’iPhone 12” serait repoussée jusqu’à deux quarts après la production de masse prévue. Au lieu de cela, Hariharan dit qu’Apple a déjà approuvé la conception finale de l’A14 5 nm, la production commençant très bientôt.

“Nous pensons également que le démarrage significatif des plaquettes pour les nouveaux iPhones devrait débuter entre avril et mai et que TSMC ne verra probablement pas de goulot d’étranglement significatif dans le processus de production”, écrit Hariharan. “Nous pensons que le nœud de processus de 5 nm a progressé de manière relativement fluide tout au long du 4T19 et du 1T20.”

Mais cela ne signifie pas que “l’iPhone 12” sera disponible en septembre. Hariharan pense qu’un certain retard est possible à cause d’autres facteurs, mais ce ne sera pas à cause de l’A14.

Harriman voit les premiers tests de vérification technique être achevés pour le “iPhone 12” en avril, un peu plus tard que les années précédentes. Des tests de vérification de la production et des tests de production pilotes sont prévus pour fin juin selon Hariharan, également plus tard que les années précédentes.

À la suite des tests ultérieurs et d’autres facteurs économiques, Harriman et d’autres pensent que les expéditions pourraient ne pas avoir lieu avant octobre ou novembre, par rapport à fin septembre, ce qui n’est pas différent du délai d’expédition de l’iPhone X.

“Nous pensons qu’un retard d’un à deux mois dans le lancement de l’iPhone pourrait en effet se produire, mais nous ne pensons pas qu’un retard d’un à deux trimestres soit très probable. Un retard dans la construction du réseau américain 5G avec les blocages actuels est probablement le principal risque pour un lancement significatif des lancements d’iPhone 5G “, écrit Hariharan. “Même dans ce cas, nous pensons qu’Apple ne pourra que lancer les lancements de mmWave 5G et utiliser toujours un processeur amélioré (A14) pour tous ses nouveaux iPhones en 2H20.”

La note aux investisseurs portait davantage sur la fortune de la fonderie de puces Apple TSMC. Samik Chatterjee, analyste chez J.P.Morgan, a un objectif de cours pour les actions Apple à 350 $ contre 300 $ précédemment, sur la base d’une estimation de 16,79 $ du bénéfice par action de décembre 2021 de 16,18 $ et d’un ratio mixte bénéfices / bénéfices de 21x, contre 18,5x. Ceci est dérivé de l’utilisation d’un multiple de 16,0x pour les iPhones, 11,0x pour les appareils Mac et iPad, 25x pour les services, 20x pour Apple Watch et AirPods et 11,0x pour les autres produits.

À 7 h 45 À l’heure de l’Est, les actions d’Apple étaient au prix de 248,50 $, en hausse de 1,62 $ supplémentaires après les heures de négociation après avoir atteint un record de 10% lors de la session de mardi.