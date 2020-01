La royauté saoudienne impliquée dans le scandale du piratage téléphonique d’Amazon Bezos

Le piratage en 2018 du smartphone d’Amazon Jeff Bezos a entraîné la fuite d’informations compromettantes vers un journal, une enquête privée sur les allégations de l’affaire, le piratage impliquant une vidéo malformée envoyée depuis le compte WhatsApp du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman.

Le rapport de février 2019 publiant les détails de photographies privées et de messages texte de Bezos à sa maîtresse, Lauren Sanchez, a soulevé des questions sur la sécurité de l’appareil, car il s’agissait d’un des hommes les plus riches du monde. On ne savait pas comment les données ont été acquises à l’époque, mais il semble que la source était le smartphone personnel de Bezos, après avoir été soutenu plusieurs mois auparavant en mai 2018.

Les responsables de l’ONU devraient signaler qu’il existe des preuves suggérant que l’Arabie saoudite a piraté le smartphone du PDG d’Amazon, rapporte .. Les responsables se préparent à confirmer un rapport médico-légal numérique de l’équipe de sécurité de Bezos selon lequel l’appareil était probablement compromis par une vidéo chargée de logiciels malveillants.

En outre, la vidéo proviendrait d’un compte WhatsApp appartenant à Mohammed bin Salman, le prince héritier d’Arabie saoudite. Un mois après le compromis, les données ont commencé à être envoyées du téléphone aux attaquants, qui ont ensuite été passés au peigne fin et distribués au National Enquirer.

Initialement rapporté par le Guardian, il n’est pas clair quel appareil Bezos a utilisé et quelles données ont été acquises dans la violation au total, mais la quantité de données prises était substantielle en volume.

L’ambassade d’Arabie saoudite aux États-Unis a rejeté le rapport. Une publication sur Twitter qualifie les récents rapports d ‘«absurdes» et appelle «à une enquête sur ces allégations afin que nous puissions connaître tous les faits».

Les récents rapports des médias qui suggèrent que le Royaume est derrière un piratage du téléphone de M. Jeff Bezos sont absurdes. Nous demandons une enquête sur ces allégations afin de pouvoir connaître tous les faits.

– Ambassade d’Arabie saoudite (@SaudiEmbassyUSA) 22 janvier 2020

La déclaration de l’ONU sera faite par Agnès Callamard, rapporteur spécial pour les exécutions extrajudiciaires, et David Kaye, rapporteur spécial pour la liberté d’expression, avec un rapport plus complet qui devrait être remis à l’ONU en juin. L’implication de Callamard est notable car ils sont impliqués dans l’enquête sur la mort du journaliste Jamal Khashoggi, qui a été assassiné à la suite d’une visite à une ambassade en 2018.

L’enquête de Khashoggi a également impliqué le piratage, car les rapports étaient centrés sur son utilisation d’une Apple Watch, qui aurait enregistré sept minutes d’audio pendant l’attaque. Les Saoudiens auraient réussi à effacer certains fichiers des appareils de Khashoggi, mais pas de son compte iCloud.

Mohammed bin Salman était soupçonné par la CIA d’avoir personnellement ordonné la mort de Khashoggi.

Les motifs du piratage et de la divulgation d’informations de Bezos ne sont pas clairs. Andrew Miller, un expert du Moyen-Orient qui a travaillé au sein du Conseil de sécurité nationale sous le président Obama, suggère qu’il aurait pu exercer une influence sur le milliardaire.

“Il pensait probablement que s’il obtenait quelque chose sur Bezos, cela pourrait façonner la couverture de l’Arabie saoudite dans le Washington Post”, a déclaré Miller, se référant à la publication appartenant à Bezos qui a également publié les colonnes de Khashoggi.

Le moment de la collecte de données Bezos a coïncidé avec le début d’un divorce entre Jeff et McKenzie Bezos, le National Enquirer fournissant des détails sur l’affaire de Jeff avec Sanchez un jour après son annonce. Trois mois plus tard, MacKenzie Bezos a reçu environ 36 milliards de dollars, mais a remis les avoirs et les droits de vote d’Amazon et de la société de fusées Blue Origin à son ex-mari.