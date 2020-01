La rumeur suggère qu’iOS 14 fonctionnera sur tous les appareils compatibles avec iOS 13

La prochaine version majeure d’iOS sera prise en charge sur tous les appareils capables d’exécuter iOS 13. En revanche, deux modèles d’iPad ne prendront pas en charge le passage à l’iPadOS 14, selon une source aux antécédents douteux.

Apple met régulièrement à jour la liste des appareils compatibles avec iOS, en supprimant les anciens modèles et en réduisant le nombre d’appareils dont la société dispose pour prendre en charge le logiciel. L’année dernière, Apple a éliminé progressivement l’iPhone 5s, l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus, ainsi que l’iPod Touch de sixième génération.

Avec la WWDC à l’horizon, nous nous attendons à recevoir des nouvelles des nouveaux iOS 14 et iPadOS 14 pendant l’événement, et avec cela, la possibilité de changements de compatibilité des appareils. IPhonesoft, basé en France, a proposé iOS 14 et prendra en charge tous les mêmes appareils que iOS 13. Ils comprennent également l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone SE 2 selon la rumeur.

Tout comme iOS 13, l’iPhone SE est inclus dans cette liste, mais les iPhone 6 et 6 Plus ne le sont pas. iPhonesoft couvre leurs paris, indiquant que leur source suggère que la puce A9 devrait être prise en charge, mais Apple pourrait choisir de supprimer la prise en charge de la ligne iPhone 6 et de l’iPhone SE plus tard dans le développement.

En ce qui concerne iPadOS, ils suggèrent que la liste des appareils pris en charge n’inclura pas tous les mêmes appareils compatibles iPadOS 13, avec la suppression d’Apple pour l’iPad mini 4 et l’iPad Air 2. Ils suggèrent que les puces A8 et A8X ne seront pas compatibles avec le nouvel iPadOS.

Ces listes doivent être prises avec un grain de sel, car iPhonesoft n’est pas connu pour prédire avec précision la compatibilité des appareils. En 2019, ils avaient suggéré que l’iPhone SE ne prendrait pas en charge le passage à iOS 13.