La rumeur veut que l’iPhone 12 5G coûte 649 $, l’iPhone 12 Pro à 999 $ et plus

Un nouveau rapport affirme que le prix de base pour chacun des quatre prochains modèles 5G “iPhone 12” et “iPhone 12 Pro” d’Apple est très proche des mêmes prix que la gamme actuelle d’iPhone 11 et d’iPhone 11 Pro.



«iPhone 12» s’affiche à partir d’une combinaison de conceptions CAO divulguées et d’informations prétendument divulguées

Alors que les rapports continuent de dire qu’Apple pourrait retarder la sortie d’au moins certains modèles de sa gamme “iPhone 12”, une nouvelle fuite affirme que les prix resteront principalement les mêmes que l’année dernière. Les quatre modèles devraient avoir la 5G, et on avait supposé qu’Apple augmenterait les prix en raison de la nouvelle technologie. Au lieu de cela, les deux modèles haut de gamme doivent rester les mêmes.

J’ai vu des rapports spéculant sur les prix de l’iPhone 12, alors j’ai demandé à mes sources 5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cames

649 $ 6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cames

749 $ 6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cames + LiDAR

999 $ 6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cames + LiDAR

1 099 $ – Jon Prosser (@jon_prosser) 30 avril 2020

Jon Prosser, qui a correctement rapporté la date de sortie de l’iPhone SE, estime que le seul changement de prix concernera l’extrémité inférieure de la gamme iPhone 12. Cela consiste en le remplacement de l’iPhone 11 de 6,1 pouces, qui commence actuellement à 699 $, où l’iPhone 12 se vendrait 749 $.

Ensuite, il y a le nouvel “iPhone 12” de 5,4 pouces, qui doit avoir un écran de 5,4 pouces, et qui, selon Prosser, commencera à 649 $. Prosser a ajouté qu’il était confiant dans les chiffres. “Ces prix m’ont été communiqués par la même source qui a fixé la date de lancement de l’iPhone SE”, a-t-il déclaré.

“L’iPhone 12 de 6,1 pouces est évidemment une suite de l’iPhone 11 de 6,1 pouces de 700 $”, a-t-il poursuivi. “Donc, techniquement, le 6,1 pouces [iPhone] Le prix du modèle augmente. “

Prix ​​prévus pour “iPhone 12” et “iPhone 12 Pro”

IPhone OLED de 5,4 pouces avec 5G et un système à deux caméras – 649 $

IPhone OLED 6,1 pouces avec 5G et un système à deux caméras – 749 $

IPhone OLED 6,1 pouces Pro avec 5G et un système à trois caméras pour inclure LiDAR – 999 $

IPhone Pro Max 6,7 pouces OLED avec 5G et un système à trois caméras pour inclure LiDAR – 1099 $

Il confirme également les rapports précédents selon lesquels les quatre modèles auront tous la 5G et tous auront des écrans OLED. Les “iPhone 12” de 5,4 pouces et 6,1 pouces doivent conserver un système à double caméra, tandis que les “iPhone 12 Pro” et “iPhone 12 Pro Max” auront une configuration à trois caméras plus LiDAR.