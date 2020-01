La Smart Power Strip de VocoLinc est un moyen simple mais capricieux de mettre à niveau vos appareils “stupides”

Si vous avez quelques appareils que vous cherchez à rendre plus intelligents, la multiprise intelligente Vocolinc comprend trois prises intelligentes compatibles HomeKit, trois prises USB pratiques et propose un prix attractif pour démarrer.

Que vous cherchiez un moyen rapide de commencer à ajouter HomeKit à votre maison ou simplement de mettre à niveau certains de vos derniers appareils “stupides” avec une solution plus intelligente, Vocolinc est là pour vous. Nous examinons la barrette d’alimentation intelligente compatible avec HomeKit de Vocolinc, un moyen abordable d’automatiser trois appareils “stupides” dans votre maison.

Conception

Parlons du design une seconde. En fait, j’aime beaucoup le design du Smart Power Strip. Avoir trois prises et trois ports USB est extrêmement pratique pour les configurations sous le bureau telles que la mienne. Cela élimine certainement le besoin de beaucoup de boîtiers de conversion de puissance prenant de l’espace supplémentaire.

De plus, l’un des ports USB est un port de charge rapide, ce qui est un bon bonus. Avec plus d’appareils compatibles à charge rapide disponibles ces jours-ci, il est toujours agréable d’avoir un endroit supplémentaire pour les garder rechargés au besoin.

traits

L’application LinkWise vous permet de contrôler les fonctionnalités de votre Smart Power Strip

Ainsi, en dehors de la conception générale, le VocoLinc Smart Power Strip a quelques autres astuces dans sa manche. Vous voulez savoir combien d’énergie un de vos appareils utilise? Rendez-vous dans l’application VocoLinc LinkWise et consultez des informations détaillées sur tout ce qui est branché sur la prise C.

Besoin d’un moyen intelligent pour alimenter des lumières “stupides”? La Smart Power Strip vous permet de définir des horaires, parfait pour contrôler n’importe quelle lampe dans laquelle vous n’avez pas encore laissé tomber une ampoule intelligente. De même, l’application LinkWise vous donne la possibilité de contrôler tout ce qui est branché sur votre Smart Power Strip avec des raccourcis Siri.

Vous vous inquiétez de la sécurité de votre technologie? Chaque prise et port USB est équipé d’une double protection contre les surcharges, le tout enveloppé dans un boîtier résistant au feu.

Désavantages

La Smart Power Strip n’est cependant pas sans défauts. J’ai trouvé à quelques reprises que l’une des prises activées pour le wifi cesserait tout simplement de fonctionner, surtout si elle ne fournissait pas continuellement de l’énergie à quelque chose. Les prises qui alimentaient mon MacBook et mon moniteur externe n’ont jamais souffert de ce problème, mais mon chargeur rapide USB-C qui ne faisait fonctionner que des choses par intermittence ne répondait plus.

Heureusement, la solution était assez simple: je venais d’appuyer sur l’interrupteur d’alimentation du Smart Power Strip, d’attendre dix secondes, puis de le rallumer. Bien sûr, ma multiprise se trouve dans l’un des endroits les plus gênants de mon appartement – sous mon petit bureau, sur une étagère conçue pour réduire l’encombrement des cordons.

Bien que je n’ai pas trop de problème à grimper sous mon bureau pour réinitialiser la barrette d’alimentation en cas de besoin, je ne peux pas imaginer que trop de gens vont être ravis de cette solution. De même, si vous achetez cette multiprise pour la brancher derrière un centre de divertissement ou une console de jeu, vous ne voudrez pas grimper derrière un téléviseur dans un désordre de cordons pour le réparer.

Mon autre petit reproche, c’est que je préférerais que les trois prises aient une surveillance de l’énergie, plutôt que la troisième. Être en mesure de jeter facilement un coup d’œil au type d’énergie qui attire votre technologie est une fonctionnalité pratique et utile, et j’aimerais avoir plus d’informations à ce sujet.

Global

La bande d’alimentation intelligente VocoLinc est un bon appareil, même si j’ai personnellement du mal à déterminer où elle s’intègre dans ma vie. Je pourrais le voir comme l’accessoire de vacances parfait pour tous ceux qui veulent planifier l’éclairage, ou parfait pour ceux qui n’ont pas déjà une maison équipée d’un éclairage intelligent. Mais, l’instabilité est un problème.

Où acheter: La bande d’alimentation intelligente VocoLinc peut être achetée sur Amazon pour 41,99 $.

Évaluation: 2.5 sur 5

Avantages

Trois ports de charge USB, dont un port de charge rapide

Intégration Siri

Surveillance de l’énergie pour une priseLes inconvénients

Surveillance de l’énergie pour une seule prise

Devient parfois insensible et nécessite une réinitialisation manuelle