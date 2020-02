La société de dossiers de santé Epic, une soixantaine d’hôpitaux clients exhortent les règles de partage de données prises en charge par Apple

Un rapport publié mercredi a révélé le contenu de la lettre du géant des dossiers de santé Epic Systems s’opposant à la politique gouvernementale qui permettrait aux patients d’accéder facilement à leurs données médicales, une initiative soutenue par Apple et d’autres acteurs de l’industrie technologique.

Obtenue par CNBC, la lettre adressée au secrétaire du ministère de la Santé et des Services sociaux, Alex Azar, prévient qu’une initiative en cours visant à faire adopter des règles sur l’interopérabilité des données serait “trop ​​contraignante” pour le système de santé américain et “mettra en danger la vie privée des patients”.

Proposé par le HHS en 2019, le plan modifie les règles régissant l’accès aux informations de santé, permettant aux patients d’obtenir et de partager plus facilement des données personnelles.

En réponse, la PDG d’Epic, Judy Faulkner, a fait circuler la correspondance en janvier dans l’espoir de gagner des signataires alors que les partisans de la mesure exprimaient une contre-opinion. Environ 60 grands hôpitaux ont signé pour soutenir l’effort d’Epic, selon le rapport.

Apple, Google et Microsoft font partie d’un groupe d’entreprises, de défenseurs des patients et de soignants qui se prononcent en faveur des règles HHS. À la fin du mois dernier, les trois titans de l’industrie de la technologie ont participé à une réunion organisée par la non partisane Carin Alliance, qui cherche à moderniser les systèmes de dossiers de santé aux États-Unis en séparant les données des cloisonnements internes et en favorisant les échanges coopératifs entre les prestataires de soins de santé.

Dans l’état actuel des choses, les patients rencontrent souvent des problèmes lorsqu’ils tentent d’obtenir ou de partager leurs informations, car les données sont souvent stockées sur des supports physiques ou protégées par des systèmes comme ceux commercialisés par Epic. Selon le rapport d’aujourd’hui, une installation Epic peut coûter jusqu’à 1 milliard de dollars pour les grands hôpitaux, un prix qui pourrait augmenter si l’initiative HHS réussissait.

“Bien que nous soutenions l’objectif de HHS d’autonomiser les patients avec leurs données de santé et de réduire les coûts grâce à la loi sur les guérisons du 21e siècle, nous craignons que la proposition de règle d’ONC sur l’interopérabilité ne soit trop lourde pour notre système de santé et ne mette en danger la vie privée des patients”, lettre d’Epic lit en partie. “Plus précisément, la portée des données réglementées, le calendrier de mise en conformité et les coûts et pénalités importants nous rendront extrêmement difficiles à respecter.”

La supplication d’Epic recommande des ajustements à la proposition, y compris des informations supplémentaires sur le traitement des informations de santé liées aux membres de la famille, ainsi qu’un délai plus long pour l’intégration. La société de dossiers de santé souhaite au moins 12 mois pour se préparer et 36 mois pour “le développement de nouvelles technologies requises par la règle”, selon le rapport.

Parallèlement aux hôpitaux soutenant la lettre d’Epic, quelques organisations ont envoyé des plaidoyers similaires au HHS de leur propre chef. Tous les clients d’Epic ne participent pas à la lutte de l’entreprise contre les changements proposés, les signatures de certains des plus grands clients d’Epic étant manifestement absentes.

Apple travaille depuis des années à percer dans le secteur de la santé, tout d’abord avec les applications iOS et plus récemment grâce à des technologies construites sur des plateformes portables comme Apple Watch. En ce qui concerne la transportabilité des données, la société a lancé en 2018 Health Records sur iOS, permettant aux utilisateurs d’iPhone de stocker et de partager en toute sécurité les données médicales des prestataires de soins de santé participants.