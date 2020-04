La sonnette Yobi B3 HomeKit est facile à installer et à utiliser

La caméra Yobi B3 HomeKit Doorbell a été annoncée au CES 2019 et, après une longue route de développement, a échappé au sort de la plupart des produits présentés au CES. Il est maintenant disponible en pré-commande, et nous avons une expérience pratique à partager.

Le Yobi B3 n’est pas un nouveau venu sans expérience préalable dans la fabrication d’appareils pour la maison. Il s’agit d’iBaby Labs, qui ont déjà vendu des produits dans les magasins Apple Retail.

Faire une caméra de sonnette HomeKit n’est pas si différent d’un babyphone quand on y pense; ce sont deux caméras, elles profitent toutes deux de l’audio bidirectionnel et ont toutes deux une détection de mouvement et des notifications.

Bien sûr, il y a le pli supplémentaire de travailler avec HomeKit et de fabriquer une caméra adaptée à une utilisation en extérieur qui est également compatible avec un câblage de sonnette d’intérieur.

Installation du Yobi B3

L’installation du Yobi B3 n’est pas difficile. La sonnette elle-même est livrée avec deux bornes à vis qui utilisent les deux fils communs utilisés par toutes les sonnettes nord-américaines.

Le transformateur de sonnette dans le câblage de sonnette typique fournit 8 à 24 VCA à la sonnette. La plupart des appareils électroniques domestiques utilisent DC, donc ce n’est pas comme une caméra de surveillance pour bébé.

Au lieu de cela, il a un petit kit de câblage qui va dans le carillon de la porte intérieure. Si vous avez une sonnette commune comme un NuTone, il y a deux carillons (un “ding-dong” pour la porte d’entrée et un “ding” pour une entrée latérale) et trois bornes à vis.

Le kit de sonnette utilise un bornier à levier compact, qui est relativement simple pour la plupart des gens. Pour l’utiliser, vous soulevez le levier, insérez le fil dedans et abaissez le levier pour le fixer en place. Les instructions de câblage dans le manuel montrent comment le connecter aux bornes à vis.

Configuration

Une fois en place, le Yobi B3 dispose de quelques invites vocales qui vous indiquent son état de connexion. Scannez le code QR HomeKit à l’arrière de l’appareil et il s’ajoutera à l’application Home comme vous vous y attendez, bien que vous deviez le faire avant de le monter en raison de son placement sur l’appareil.

Il existe une application YobiHome qui affichera également la vidéo et vous permettra d’interagir avec l’audio bidirectionnel, mais nous avons été informés qu’elle est destinée à être utilisée pour les mises à jour du firmware. L’application Home d’Apple devrait être votre principal moyen d’interagir avec la sonnette.

Pourquoi vous en voudriez un

Le Yobi B3 propose deux types de notifications: le mouvement et que la sonnette retentit. Lorsque la sonnette retentit, la notification sur l’écran de verrouillage affiche une image fixe de la vidéo et appuyez dessus pour ouvrir la page d’accueil de la caméra.

Notifications!

Appuyez sur pour réactiver le microphone pour activer l’audio bidirectionnel afin que vous puissiez parler à la personne à la porte.

La vidéo a des lumières infrarouges qui la rendent adaptée à la vision nocturne. La vidéo devient noir et blanc la nuit, contre la couleur pendant la journée.

vision nocturne

L’objectif de la caméra est de type grand angle / fisheye, ce qui donne une vue assez large de la zone de la porte d’entrée. Parce que notre revêtement est incliné, nous avons utilisé une cale en plastique fournie dans le kit d’installation pour rendre la vue de la caméra droite.

L’une des belles choses que nous avons trouvées est que, même avec le soleil qui bat derrière la personne à la porte, le visage est vu assez clairement, même s’il est rétro-éclairé.

Tout cela sonne bien, mais il y a quelques rides.

Qu’est-ce qui pourrait être mieux?

Certaines plaintes que nous avons eues lors de l’utilisation du Yobi B3 sont que la qualité de l’audio essayant de discuter avec la personne à la porte n’est pas excellente. Yobi essaie de faire une certaine suppression du bruit, mais il y a toujours un retour audio (vous entendez votre propre voix, mal et déformée par le haut-parleur, à travers le microphone.)

Il n’y a aucune possibilité de limiter la distance pour les notifications de mouvement, donc chaque voiture qui passe déclenche une notification.

La qualité vidéo est bonne, mais l’objectif de notre appareil n’a pas un angle aussi grand que la caméra de sonnette Amazon Ring concurrente. Quand nous avons eu Ring sur la porte, nous avons pu voir les colis sur le sol du porche. Yobi B3 ne peut pas voir le sol du porche.

La vidéo de Ring a un angle de vue plus large

Les informations en ligne de Yobi appellent cela une lentille de Fresnel à 180 champs de vision. Nous pensons que ce n’est pas une lentille de Fresnel, il n’a aucune des lignes qui caractérisent les lentilles de Fresnel.

Vous pouvez voir que la vidéo est plus claire sur le Yobi B3, mais avec un angle moins large

Le Yobi B3 n’utilise pas de stockage vidéo sécurisé iCloud pour le moment. Il n’y a pas de capacité d’enregistrement, donc pas de séquences à revoir.

Paramètres dans l’application Apple Home

Rappelez-vous ces notifications de déplacement de voiture? Lorsque vous ouvrez l’application Accueil, vous verrez la voiture qui a déclenché la notification pendant une fraction de seconde, puis lorsque la vidéo sera mise à jour, elle disparaîtra. Cela arrive fréquemment avec les livreurs qui sonnent et s’en vont.

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’utilise aucun serveur autre que pour les mises à jour du firmware. Il n’y a aucun des manigances de confidentialité du stockage cloud avec lequel Amazon’s Ring a eu des problèmes.

Avantages

Compatible avec HomeKit

Installation simple

Vue infrarouge

Grand angle de caméra

Les inconvénients

Qualité audio

Pas de limiteur de détection de mouvement

Aucune capacité d’enregistrement

Évaluation: 4.5 sur 5

Où acheter

La sonnette vidéo Yobi B3 HomeKit est disponible en pré-commande auprès de meetyobi.com pour 199 $ USD.