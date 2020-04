La sortie d’Unicode 14 a été retardée de 6 mois en raison de COVID-19, la version 13 des emoji n’a pas été impactée

Une version attendue de la version 14 du standard Unicode a été reportée à septembre 2021 en raison de COVID-19, a annoncé mercredi le consortium Unicode, ce qui signifie que les nouveaux emoji pourraient ne pas atteindre l’iPhone avant 2022.

L’échantillonnage de nouveaux emoji devrait faire ses débuts en 2020.

Selon le groupe, la sortie imminente de la version 14, qui devrait inclure les spécifications, les données et les caractères emoji correspondants, sera reportée de mars 2021 à septembre de cette même année.

En règle générale, les développeurs disposent d’un délai de livraison sain pour intégrer une nouvelle version Unicode dans leurs produits respectifs, comme l’iPhone d’Apple. À titre d’exemple, la version 13 d’Unicode Standard annoncée en mars devrait atteindre les consommateurs dans les mises à jour logicielles cet automne.

“Dans les circonstances actuelles, nous avons entendu dire que nos contributeurs ont beaucoup à faire en ce moment et avons décidé qu’il était dans l’intérêt de nos bénévoles et des organisations qui dépendent de la norme de repousser notre date de sortie”, a déclaré Mark. Davis, président du Consortium Unicode. “Cette année, nous ne pouvons tout simplement pas respecter le même calendrier que nous avons respecté dans le passé.”

Le changement de plans n’a pas d’impact sur la version actuelle de la version 13, ce qui signifie que les 117 nouveaux emoji prévisualisés en janvier devraient être disponibles plus tard cette année.

Pour l’avenir, les soumissions de personnages emoji ont été reportées à septembre 2020.

Dans l’intervalle, le consortium étudie la faisabilité de publier une mise à jour ponctuelle qui intègre des séquences emoji. Le chat noir de la version 13, par exemple, est une séquence qui combine les emoji de chat et les grands emoji carrés noirs. Étant donné que les séquences dépendent du code et des caractères existants, il pourrait être possible d’émettre une mise à jour à temps pour 2021.