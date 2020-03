La sortie en salles de ‘Beastie Boys Story’ a été reportée et arrivera sur Apple TV + le 24 avril

Apple a reporté cette semaine une sortie cinématographique IMAX prévue du documentaire de Beastie Boys “Beastie Boys Story” en raison de problèmes avec COVID-19, mais le film de Spike Jonze rencontrera un premier Apple TV + en streaming prévu Apple TV + fin avril.

Un porte-parole d’IMAX a confirmé le retard dans une déclaration à Deadline mardi, affirmant que la première du film, initialement prévue pour le 3 avril, a été retardée pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

“Notre priorité absolue est la santé de nos publics et de nos employés, ainsi que de leurs familles et communautés”, a déclaré un porte-parole d’IMAX. “Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des fermetures de théâtre qui en résultent dans tout le pays, nous avons décidé de reporter la sortie en salles de Beastie Boys Story ‘à une date ultérieure, qui sera annoncée dès que possible.”

Les clients qui ont acheté un billet pour les débuts ont droit à un remboursement complet de leur cinéma IMAX local.

Malgré le report d’une date de sortie en salles, Apple avancera avec un lancement sur son service de streaming Apple TV + le 24 avril.

Apple a acheté les droits de “Beastie Boys Story”, écrit par Jonze et le groupe de rap Mike Diamond et Adam Horovitz, en janvier. Le documentaire raconte “l’histoire personnelle” du groupe lauréat d’un Grammy Award à travers l’objectif de Diamond et Horovitz. Jonze est un collaborateur de longue date des Beastie Boys, ayant réalisé le clip de “Sabotage” en 1994.

Parallèlement à la coupe spéciale IMAX, Apple avait initialement prévu de projeter “Beastie Boys Story” au SXSW en mars. Le géant de la technologie a mis fin à ces plans le 4 mars, alors que COVID-19 se répandait rapidement à travers le pays. SXSW lui-même a été annulé quelques jours plus tard.