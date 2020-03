La souris magique d’Apple peut gagner des capacités de changement de forme

La prochaine souris magique peut avoir des capacités de changement de forme, changeant ses proportions physiques pour se rendre plus confortable à tenir dans la main de l’utilisateur pendant de longues périodes.

Les utilisateurs d’ordinateurs de longue date connaissent la nécessité d’avoir une souris qui s’adapte à leur main, s’ils doivent travailler pendant de longues périodes dans le confort. L’utilisation de périphériques clés comme un clavier et une souris pendant une longue période peut entraîner des microtraumatismes répétés et d’autres effets si la taille et le style sont incorrects.

L’utilisateur peut également aspirer à différentes tailles ou styles de souris en fonction de sa tâche, certains travaux bénéficiant de l’utilisation d’une souris physiquement plus grande par rapport à une version plus petite, ou plus large plutôt qu’étroite. Bien que cela soit possible en acquérant plusieurs souris, il s’agit d’une méthode coûteuse et inutile pour atteindre le même objectif.

Dans un brevet octroyé mardi par le U.S.Patent and Trademark Office intitulé “Mouse Have a Shape-Changing Enclosure”, Apple propose l’idée d’avoir une seule souris pour tous les utilisateurs, une souris qui peut modifier ses dimensions physiques pour l’utilisateur.

Un exemple de la façon dont un actionneur pourrait ajuster la hauteur d’une souris de l’intérieur.

Le dossier décrit comment une souris peut avoir une enceinte contenant des éléments articulés, avec une surface extérieure en haut destinée au placement de la paume de l’utilisateur. Un actionneur est contenu dans l’enceinte qui se fixe à l’élément articulé, poussant et tirant la souris entre différentes positions.

En articulant le boîtier, la courbure et la hauteur peuvent être ajustées pour répondre aux préférences de l’utilisateur. Cela pourrait également rendre la souris plus mince, ce qui lui permettrait d’être stocké plus facilement pour le transport qu’une souris plus ronde normale.

Pour assurer l’intégrité structurelle, l’enceinte pourrait être constituée de segments qui se chevauchent, éliminant tout écart potentiel qui pourrait attraper un doigt ou affaiblir la structure globale lorsqu’elle est pressée. Un mécanisme de blocage peut empêcher l’actionneur de bouger une fois en position, le maintenant en forme malgré la force physique exercée par la poignée de l’utilisateur.

Un exemple de la façon dont une souris peut étendre sa largeur à l’aide de sections contextuelles.

Alors que l’articulation pourrait s’appliquer juste verticalement, Apple suggère également la possibilité d’une souris s’élargissant. Les sections coulissantes sur le côté, à nouveau contrôlées par des actionneurs, peuvent ressortir dans une variété de positions pour accueillir une poignée plus large.

Ces éléments escamotables pourraient toujours être contenus dans l’enceinte globale, ce qui signifie que la souris pourrait conserver une apparence élégante sans lacunes ni trous, tout en étant en mesure de modifier ses dimensions.

Une autre illustration de la façon dont le boîtier pourrait s’ajuster pour l’utilisateur.

Les systèmes d’actionnement peuvent prendre plusieurs formes, y compris des mécanismes à ciseaux, des moteurs rotatifs avec des accessoires extensibles, des actionneurs multi-segments pour un meilleur contrôle de la taille et même des actionneurs à base d’aimants.

Apple dépose de nombreuses demandes de brevet sur une base hebdomadaire, mais bien que l’existence d’un dépôt de brevet indique des domaines d’intérêt pour les équipes de recherche et développement de l’entreprise, elle ne garantit pas que les concepts décrits apparaîtront dans un futur produit ou service.

Le brevet répertorie ses inventeurs comme Paul X. Wang, Hongcheng Sun et Alex J. Lehmann. Wang a une longue et riche histoire avec Apple en termes de brevets, liés à des brevets, y compris un iMac qui pourrait étendre son bureau aux murs à proximité, des anneaux intelligents extensibles, des commentaires haptiques pour l’Apple Pencil et un design iMac fabriqué à partir d’une seule feuille de verre.

Les demandes de brevet d’Apple relatives aux périphériques d’interface ont largement englobé d’autres domaines que la souris, tels que le clavier et l’Apple Pencil, mais il y a eu quelques dépôts liés à la souris dans le passé. Apple a envisagé l’utilisation d’aimants pour alimenter une souris avec un système de charge sans fil à courte portée et de l’énergie solaire, une souris tactile, une souris avec une fonction de scanner et même une avec un écran multi-touch.

Quant à l’idée d’une souris réglable, il existe sur le marché des modèles qui offrent un certain niveau de réglage, tels que des sections interchangeables réglables avec un outil et la possibilité d’ajouter, de supprimer ou de régler de petits poids. La souris Arc de Microsoft a également fourni des capacités de changement de forme, pouvant passer de positions plates à courbes, mais de manière plus simpliste sans actionneurs.