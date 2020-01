La tablette Wacom One est une alternative décente aux tablettes d’affichage plus chères

Avec un écran HDMI et une empreinte de 13 pouces, les artistes et les amateurs peuvent désormais découvrir la joie d’une tablette graphique basée sur l’affichage sans payer les prix Cintiq.

Tout comme le Wacom Bamboo a ajouté une option abordable pour les artistes qui n’étaient pas prêts à s’engager dans le Wacom Intuos, le nouveau Wacom One offre maintenant une alternative abordable au Cintiq haut de gamme de Wacom. Mais comment le Wacom One résiste-t-il à d’autres options comme Sidecar ou la gamme Intuos de Wacom?

Le bon

La première chose est la première: la surface de dessin du Wacom One est incroyable. Non seulement il est de loin supérieur à quelque chose comme l’iPad, mais il se sent aussi bien ou mieux que la surface de mon Intuos. La surface mate est lisse et très semblable à du papier, offrant suffisamment de résistance pour rendre vos coups plus précis sans être épuisant à utiliser.

L’écran est aussi très bien! Bien sûr, ce n’est pas le plus précis en ce qui concerne la représentation des couleurs, mais pour la plupart, il fait le travail. De plus, vous ne pouvez pas nier la commodité de pouvoir dessiner directement sur un écran.

Je suis un peu snob et j’ai déjà retourné des comprimés pour avoir des stylos qui ne me semblaient pas corrects. Ce n’est pas un problème avec le Wacom One. J’ai utilisé une bonne quantité de produits Wacom en tant qu’artiste, et je peux dire que – du moins pour moi, personnellement – le stylet Wacom One est mon stylet pour tablette graphique préféré.

Wacom One par rapport à l’Apple Pencil et au Micron de première génération

Il n’est qu’un peu plus épais qu’un stylo normal, peut-être plus semblable à l’épaisseur d’un crayon. C’est long, mais pas trop long, donc ça semble naturel dans votre main. Il est également incroyablement léger, beaucoup plus semblable à un crayon mécanique que quelque chose comme le crayon Apple de première génération, qui est considérablement plus lourd. Je trouve que je n’ai pas de fatigue avec le stylet du Wacom One.

Le stylet Wacom One n’a également pas besoin d’être rechargé. Comme la plupart des stylos Wacom, il ne fonctionne qu’à partir de la minute où vous installez le pilote sur votre ordinateur, c’est pratique!

Mais que faire si vous n’aimez pas le stylet Wacom One? Eh bien, il s’avère qu’il existe toute une pléthore de stylos que vous pouvez utiliser avec le Wacom One. Les marques notables incluent Noris Digital de Staedtler, EMR noir AL-star de Lamy et même le Galaxy Note et Tab S Pen de Samsung.

L’expérience de dessin elle-même sur le Wacom One est excellente. Wacom a cloué en créant un comprimé au toucher naturel. La pose de traits sur le Wacom One est tout aussi bonne que la ligne Intuos, avec l’avantage supplémentaire de dessiner directement sur l’écran.

J’avais d’abord pensé que l’écran de 13 pouces ne serait pas suffisant pour utiliser un programme comme Photoshop – principalement parce que j’utilise un moniteur de 25 pouces pour l’édition régulière – mais j’ai trouvé qu’il ne fallait pas beaucoup de temps pour s’ajuster à tout. Bien sûr, ma capacité d’adaptation pourrait être due au fait que j’utilise déjà un iPad Pro 12,9 pouces pour beaucoup de travail.

En parlant de taille, l’empreinte de 13 pouces du Wacom One est fantastique. Il s’adapte bien sur un petit bureau où d’autres tablettes pourraient ne pas et laisse beaucoup de place sur un grand espace de travail pour des outils supplémentaires. Il est également facile à ranger et peut être glissé dans un tiroir de bureau ou placé sur une étagère lorsqu’il n’est pas nécessaire.

Le mauvais

Ce ne sont pas tous d’excellents stylos et des temps de réponse rapides. Il y a quelques lacunes importantes avec le Wacom One que j’aurais aimé voir corrigées.

Le premier est qu’il n’y a pas de touches de raccourci ni de zones sur le Wacom One. En tant que personne qui utilise régulièrement un Intuos, la possibilité de cliquer sur des boutons mappés pour “annuler” ou “refaire” avec mon pouce pendant que je travaille est indispensable.

Avec le Wacom One, c’est une corvée de faire ce genre de choses: soit vous aurez besoin d’avoir votre clavier à portée de main, soit vous devrez naviguer manuellement dans les menus à l’écran. J’avais toujours pensé que les tablettes graphiques réduisaient le temps de travail, mais le manque de boutons donne certainement l’impression de prolonger considérablement les tâches, même les plus simples.

Mais il y a une solution. Pour 99 $ supplémentaires, les utilisateurs peuvent obtenir une télécommande Wacom ExpressKey. Le dispositif à plusieurs boutons peut être mappé pour effectuer toutes sortes de fonctionnalités, telles que défaire, refaire, changer la taille des pinceaux d’un coup de doigt.

L’angle de la tablette est correct, mais pas idéal pour dessiner.

L’autre problème que j’ai avec le Wacom One est l’angle qu’ils ont choisi pour l’affichage. Lorsque vous utilisez une tablette comme l’Intuos, vous vous entraînez à dessiner en ne regardant pas la tablette, mais plutôt votre écran. Cette position vous donne la possibilité de garder votre cou et votre colonne vertébrale alignés et d’éviter les douleurs au cou et au dos.

Le Wacom One, cependant, vous oblige à regarder la tablette elle-même lorsque vous dessinez. Wacom a judicieusement inclus l’option d’incliner l’écran de 19 degrés pour le rendre un peu moins pénible, mais je pense que ce n’est pas encore assez. Pour l’édition occasionnelle ou la prise de notes, ça devrait aller.

Cependant, lorsque je travaillais sur des projets plus longs, je l’ai ressenti dans mon cou et mon dos après un certain temps. Je suggère à quiconque envisage d’utiliser cette tablette à des fins professionnelles de chercher une solution ergonomique pour la maintenir sous un meilleur angle pour les projets long-courriers.

Le moche

Parlons des câbles parce que c’est là que ça commence à devenir difficile.

Le Wacom One a une multitude de câbles pour contourner. Pour utiliser votre Wacom One, vous devrez gérer quatre câbles individuels, que Wacom appelle le câble Wacom One X-Shape. Il contient un câble HDMI qui alimentera les données vidéo dans le Wacom One, un câble USB-C qui alimente le Wacom One, un câble USB-A qui devra être branché sur votre ordinateur pour transmettre les données d’entrée et le câble d’alimentation .

Il s’agit d’une situation de cordon non idéale.

Cette quantité de cordons peut être très difficile à gérer, surtout si vous n’avez pas de configuration de bureau ou de prises supplémentaires à proximité de votre ordinateur. J’ai, par exemple, un MacBook Pro 15 pouces, qui n’a ni port HDMI ni port USB. Heureusement, j’ai une station d’accueil 7-en-1 qui comprend justement un port HDMI ainsi que quelques ports USB-A. Cependant, si vous êtes comme moi et que vous exécutez votre MacBook Pro en mode clapet avec un moniteur externe, vous devrez peut-être utiliser un adaptateur HDMI vers USB-C pour compenser la perte d’espace. Encore une fois, j’avais un adaptateur supplémentaire sous la main, donc ce n’était pas le plus gros problème. Pourtant, toutes ces petites pièces s’additionnent assez rapidement.

Il y a aussi le fait que j’ai un assez petit espace de travail, et il ne faut pas longtemps pour que quelques câbles et adaptateurs supplémentaires rendent le tout encombré. Cela signifiait également que je devais passer des cordons autour et derrière mon moniteur pour accueillir la fente de chargement moins adaptable du Wacom One.

À qui est-ce destiné?

En tant que tablette d’affichage d’entrée de gamme, le Wacom One a des applications spécifiques. Ceux qui souhaitent éditer des photos et des vidéos numériques pourraient bénéficier d’un Wacom One. Les personnes qui ont besoin de passer beaucoup de temps à baliser des documents numériques seraient avisées de considérer sérieusement le Wacom One — je ne pense pas qu’il existe une meilleure option pour les balises numériques.

Cependant, les artistes et illustrateurs professionnels devraient renforcer la configuration. Si vous êtes déjà à l’aise avec une configuration de type Intuos, les raccourcis clavier seront la principale raison de rester avec une tablette graphique sans affichage.

Vous n’êtes pas prêt à renoncer au rêve de dessiner sur un écran? S’il n’est pas nécessaire que votre tablette soit compatible avec un PC, je pense qu’un iPad Pro avec un crayon Apple est un excellent choix – et c’est encore mieux avec Sidecar!

Sinon, les illustrateurs sérieux voudront peut-être économiser de l’argent supplémentaire pour acheter la télécommande Wacom ExpressKey ou une autre solution de raccourci externe.

Global

Le Wacom One est une excellente tablette pour certaines personnes. Bien qu’il ne résiste pas à tous les cas professionnels et que les illustrateurs devraient faire un achat supplémentaire pour en faire un outil indispensable, il s’agit toujours d’une expérience de haute qualité. C’est un excellent outil pour les artistes occasionnels, les éditeurs et les preneurs de notes. Le stylo est l’un des plus beaux que j’ai utilisé à ce jour.

Où acheter

Le Wacom One peut être acheté auprès de B&H Photo pour 399 $, ce qui en fait l’une des tablettes de dessin à écran le plus abordable du marché.

Évaluation: 3 étoiles sur 5

Avantages

La surface lisse et mate ressemble au papier

La petite taille s’adapte partout

Stylo confortableLes inconvénients

La configuration à plusieurs cordons rend le positionnement difficile

Le manque de touches express intégrées entrave les fonctions de base

Mal à l’aise de travailler pendant de longues périodes