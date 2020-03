La technologie de panneau solaire Apple Car pourrait également être utilisée dans Apple Watch, coque iPhone

La future voiture d’Apple peut avoir des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit pour maximiser la portée et la vitesse de charge au ralenti, mais cela ne s’arrête pas là. La société estime qu’une extension de la technologie serait bien adaptée à l’Apple Watch, à l’iPhone et à d’autres étuis pour appareils.

Hyundai est l’un des rares constructeurs automobiles à proposer des panneaux solaires intégrés dans une voiture.

Un problème que la grande majorité des appareils électriques portables a est un besoin de recharger les batteries. Les utilisateurs, de temps en temps, doivent subir la corvée de brancher leur iPhone sur une prise murale ou de le placer sur un chargeur sans fil pour reprendre du courant.

Dans le cas d’une voiture électrique, comme la voiture Apple selon les rumeurs, les conducteurs doivent se rendre à une station de charge spécifique lors d’un long voyage et attendre de longues périodes pour acquérir plus de charge. Même à destination, il n’y a aucune garantie que des installations de recharge seront disponibles, laissant la perspective d’une voiture électrique garée sans aucune possibilité de recharger ses réserves de carburant électrique.

Dans un brevet accordé à Apple par le U.S.Patent and Trademark Office mardi intitulé “Systèmes avec cellules photovoltaïques”, Apple suggère simplement d’appliquer des panneaux solaires aux produits qui doivent être rechargés, pour permettre une recharge progressive et progressive de l’énergie au fil du temps.

En général, Apple propose l’utilisation d’un matériau à base de peuplements entrelacés, certains des brins étant constitués de brins conducteurs. Les éléments conducteurs relient un système de recharge d’un appareil à une cellule photovoltaïque, montée sur le matériau.

Pour assurer un flux de puissance optimal, les brins conducteurs doivent être séparés par des brins isolants, éliminant tout contact entre les éléments conducteurs à travers le tissu.

Une illustration indiquant les zones sur une voiture où les cellules photovoltaïques à couche mince pourraient être appliquées.

Alors que la cellule photovoltaïque pourrait être un élément fixe, Apple propose également l’utilisation d’une cellule photovoltaïque à couche mince déposée sur le matériau souple, permettant au film de 1 à 10 microns d’épaisseur de confirmer la forme d’un boîtier. Le matériau en question peut comprendre des tissus, des polymères et des cuirs, suggère le brevet.

Apple pense également que le matériau flexible du panneau solaire pourrait être incorporé dans un casque ou une housse pour un appareil électronique. D’autres éléments qui peuvent bénéficier du système mentionné dans le dossier comprennent un «dispositif de montre-bracelet» comme une Apple Watch, un «dispositif intégré dans des lunettes ou d’autres équipements portés sur la tête d’un utilisateur» et «dans une automobile».

Les dessins inclus dans le brevet décrivent directement l’utilisation de panneaux photovoltaïques sur des écouteurs et un véhicule. Dans ce dernier cas, l’utilisation de tels panneaux serait bénéfique car on s’attendrait à ce qu’une voiture soit à l’extérieur et exposée au soleil pendant de longues périodes, et fournirait l’occasion de se recharger lorsqu’elle est utilisée ou stationnée à l’extérieur.

L’ajout de panneaux solaires sur le toit d’une voiture n’est pas un concept nouveau, certains fabricants les proposant déjà sur des véhicules. Dans la version d’Apple, le film serait vraisemblablement placé sur un véhicule, et comme représenté sur une image, couvrant même une fenêtre, ce qui suggère qu’il peut être transparent ou suffisamment translucide à cet effet.

Le brevet répertorie ses inventeurs comme Joseph B. Walker, Kathleen A. Bergeron et Daniel D. Sunshine. Bergeron a déjà été lié à un système de rétroaction haptique pour l’Apple Pencil, tandis que Sunshine est nommé dans les documents relatifs aux bracelets intelligents Apple Watch et au tissu intelligent réglable.

Apple propose l’utilisation des panneaux solaires sur le bandeau et les oreillettes des écouteurs.

Apple dépose de nombreuses demandes de brevet sur une base hebdomadaire, mais si l’existence d’un dépôt indique des domaines d’intérêt pour les équipes de recherche et développement d’Apple, cela ne garantit pas que les concepts décrits apparaîtront dans un futur produit ou service.

La rumeur veut que la voiture Apple soit en cours de développement, sous le titre “Project Titan”, aux côtés des tests de véhicules autonomes d’Apple. Bien que la conduite autonome ait retenu le plus l’attention, de nombreux dossiers ont fait surface révélant qu’Apple avait l’ambition de repenser l’automobile de plusieurs façons surprenantes.

Ceux-ci incluent des conceptions de toit ouvrant utilisant un grand panneau de verre et une itération multi-segmentée, des systèmes de phares qui pourraient mettre en évidence les risques routiers, des systèmes d’éclairage embarqués qui utilisent la technologie TrueTone et des ceintures de sécurité intelligentes, entre autres. En ce qui concerne l’alimentation, Apple a suggéré l’idée d’un peloton de voitures qui pourrait partager l’énergie entre les véhicules, des systèmes de charge sans fil, des planchers de batterie et même un petit robot qui branche un câble de charge sous un véhicule.

L’utilisation suggérée par Apple de brins conducteurs a également flotté pendant un certain temps dans les demandes de brevet, dont une datant de janvier 2019 expliquant comment les brins pourraient être tissés pour créer des points de contact pour intégrer plus facilement des capteurs et des composants dans les vêtements et les accessoires à base de tissu.