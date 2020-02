La troisième version bêta d’iOS 13.4 dévoile le mode de récupération Internet pour iPhone, iPad

Une fouille de code et de ressources de la dernière version bêta d’iOS 13.4 a trouvé des suggestions qu’Apple implémentera un mode de récupération Internet pour l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch.

Mode de récupération captif traditionnel sur un iPhone

La troisième version bêta d’iOS 13.4, publiée mercredi, comporte des crochets logiciels pour une fonctionnalité de «récupération du système d’exploitation». Bien que cela puisse être effectué maintenant, lorsqu’il est connecté à un Mac ou un PC, il semble que pour la première fois, un appareil iOS pourra se restaurer à partir d’un serveur externe.

Il n’est pas clair si cela s’étend au-delà de l’iPhone et des appareils similaires. Si cela fonctionne également sur le HomePod ou l’Apple Watch, en théorie, cela peut alléger la charge de service Apple pour les appareils “maçonnés” qui devraient être transportés dans un Apple Store ou expédiés pour la restauration du logiciel.

Dans le rapport initial de 9to5 Mac, il semble que les utilisateurs ne peuvent pas simplement restaurer les systèmes d’exploitation des appareils avec une connexion Internet. Il semble également que les utilisateurs peuvent se connecter à un autre iPhone ou iPad et effectuer la même restauration via la connexion physique appropriée.

Peu d’autres détails existent actuellement. Il n’est pas clair quand ou si Apple déploiera la fonctionnalité.

Parmi les autres nouveautés découvertes dans iOS 13.4, mentionnons le retour du partage de dossiers iCloud et une API «CarKey» pour démarrer à distance une voiture.

Initialement promis pour iOS 13, le partage de dossiers iCloud a été supprimé avant le déploiement. “CarKey” est une nouvelle API pour iOS et watchOS qui vous permettra de verrouiller, déverrouiller et démarrer votre voiture avec votre iPhone et Apple Watch.