La vente d’avril d’Apple de B&H permet d’économiser jusqu’à 300 $ sur les iPad Pros 2020, les MacBook Pros 16 “, les AirPods, les montres Apple, etc.

La dernière vente d’Apple de B&H vient d’être lancée et l’événement d’avril comprend désormais des réductions sur les tout nouveaux iPad Pros 2020 et MacBook Airs. De plus, économisez des centaines de dollars sur les MacBook Pro 16 pouces et achetez des AirPod pour aussi peu que 129 $.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l'année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d'affiliation avec plusieurs de ces détaillants.

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

Offres Apple d’avril

Le début d’un nouveau mois apporte de nouvelles offres Apple, et les remises s’étendent au tout nouveau matériel. Achetez le Événement de vente Apple chez B&H et économisez jusqu’à 300 $ sur les appareils actuels et de clôture, avec des prix aussi bas que 129 $. Des économies AirPod aux offres iPad Pro 2020, les gadgets les plus vendus sont en baisse, avec de nombreux produits, y compris la livraison accélérée gratuite dans les États-Unis contigus.

Nouvelles offres iPad Pro 11 pouces 2020

Économies iPad Pro 12,9 po 2020

Remise MacBook Air 2020

Meilleures offres MacBook Pro 16 pouces

Apple TV pour 145 $

AirPods en vente

AirPods Pro de retour en stock

Meilleur vendeur: dernier iPad Air 130 $ de rabais

Offres Apple Watch Series 5

Apple Watch 5 (40 mm, GPS, aluminium gris, bracelet Nike Sport noir): 384 $ (15 $ de rabais)

Apple Watch 5 (40 mm, GPS, aluminium gris, bracelet sport noir): 384,99 $ (15 $ de rabais)

Apple Watch 5 (40 mm, GPS, aluminium doré, bracelet sport rose): 384,99 $ (15 $ de rabais)

Apple Watch 5 (44 mm, GPS + Cell, acier inoxydable doré, boucle milanaise dorée): 749 $ (50 $ de rabais)

Trouvez des réductions sur encore plus de styles Apple Watch …

649 $ de clôture Mac mini

Dernières offres MacBook Pro 13 pouces

Économies d’iMac 5K de 27 po