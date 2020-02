La vente paniquée d’AAPL permet à Apple de racheter des milliards à moindre coût

La panique induite par les médias liée à l’épidémie de coronavirus a entraîné une chute de la valeur des actions, le cours de l’action d’Apple tombant à des niveaux jamais vus depuis début décembre, avant qu’on n’ait apprécié la performance de l’iPhone 11 d’Apple, des vêtements, des services et d’autres offres. pendant les soldes de vacances. Cette baisse offre à Apple une rare opportunité de récupérer des milliards de ses actions avec une remise que personne n’aurait pu imaginer autrement.

Les craintes liées aux coronavirus ont lancé une nouvelle panique, une opportunité

Tout cela est arrivé avant

L’action rapide d’Apple pour racheter des milliards de ses actions à rabais après que des baisses irrationnelles des actions se soient produites à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie. En 2013 et 2014, la société s’est empressée d’acheter des milliards de dollars AAPL à deux chiffres après que des sources médiatiques aient décrit à plusieurs reprises ses ventes record comme “décevantes”.

Cette histoire s’est poursuivie au cours du dernier trimestre de vacances, lorsque le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a détaillé ses efforts pour acheter des dizaines de millions d’actions à un prix moyen de 250 $ avant que ces actions ne commencent à grimper au nord de 325 $ ce mois-ci.

Maintenant que le cours de l’action d’Apple a reculé vers ces niveaux antérieurs, Apple a l’opportunité inattendue de continuer à acheter des actions proches de ce prix – après avoir établi qu’en conditions normales, les actions d’Apple valent plus de 325 $. Et Apple a clairement indiqué qu’elle s’attend à revenir à des conditions de fonctionnement normales dès que les usines reprendront leur production et que les infections à COVID-19 seront maîtrisées, deux choses que la société a déjà esquissées.

“Apple essaie de tenir les investisseurs informés d’une situation très fluide et sans précédent”, a déclaré Daniel Ives, directeur général d’Equity Research chez Wedbush Securities, dans un commentaire à AppleInsider. Ives a ajouté que “les rachats pourraient potentiellement s’accélérer compte tenu de cette vente massive, car Apple reste un acheteur majeur de ses propres actions.”

La récente baisse d’environ 20% de plus de 60 $ par action représente une baisse de la capitalisation boursière de plus de 262 milliards de dollars. Cela suggérerait rationnellement que les investisseurs craignent soudainement un manque à gagner massif et prolongé bien supérieur à ce qu’ils avaient prévu il y a à peine une semaine, sur des “nouvelles” de peu plus que l’incertitude de ce qui se passerait.

Apple a initialement annoncé que son trimestre de mars – historiquement le trimestre le moins occupé de l’année – générerait entre 63 et 67 milliards de dollars de revenus, selon l’ampleur des interruptions causées par l’épidémie de coronavirus.

Le 18 février, Apple a révisé ses directives sans fournir de chiffre précis, notant seulement qu’à la lumière de nouvelles découvertes, elle ne s’attendait pas à atteindre le bas de gamme de 63 milliards de dollars qu’elle avait précédemment fourni. Cela signifie qu’Apple s’attendait à ce que ses revenus du trimestre de mars soient au moins 4 milliards de dollars inférieurs à la valeur la plus optimiste de ses prévisions initiales fournies quelques semaines plus tôt. C’est important, mais pas représentatif d’une baisse massive et à long terme des bénéfices à l’avenir.

Les sources médiatiques se sont accrochées à l’épidémie de coronavirus avec des rapports à couper le souffle sur les décès, les usines fermées, les problèmes de production de la chaîne d’approvisionnement, les fermetures généralisées des universités et d’autres fermetures. Apple lui-même n’a pas semé la panique face à ces problèmes, bien qu’il ait une responsabilité fiduciaire sérieuse de déclarer honnêtement le véritable statut de l’entreprise en tant que société cotée en bourse.

Cook ne peut pas mentir sur la situation difficile d’Apple, et il n’a pas besoin de le faire

Le chef de la direction d’Apple, Tim Cook, vient d’exprimer sa confiance hier que “la Chine contrôle le Coronavirus”, ajoutant: “nous avons rouvert les usines, donc les usines travaillent à travers les conditions d’ouverture, elles rouvrent. Elles sont également en “Je pense en quelque sorte à cela comme la troisième phase de retour à la normale, et nous sommes en phase trois du mode rampe.”

Remettre la production dans les délais est certainement une tâche complexe et difficile pour l’entreprise, mais Apple exploite l’organisation opérationnelle la plus experte au monde, produisant des volumes incroyables d’appareils mobiles haut de gamme avec des bénéfices qui dépassent de loin ses concurrents. La capacité d’Apple à faire face aux événements de crise de la chaîne d’approvisionnement a été testée à plusieurs reprises auparavant, et la société optimise toujours ses cycles de production et équilibre ses besoins en matière de chaîne d’approvisionnement à travers un réseau de fournisseurs enchevêtrés aux compétences incroyables.

Apple est si bon dans ses opérations mondiales qu’il a exercé le luxe de se démener pour, par exemple, développer de nouvelles formes d’aluminium recyclé juste pour fermer les usines de fusion d’aluminium vierge qui contribuaient à son empreinte carbone mondiale. L’entreprise a également passé des années à se concentrer sur les droits des travailleurs que ses fournisseurs embauchent, lui donnant un aperçu approfondi de l’élément humain de son entreprise que la plupart de ses concurrents délèguent simplement à des fabricants sous contrat.

Aucune de ces choses n’est un travail commercialement nécessaire pour fabriquer les produits fabriqués par Apple. Les concurrents de l’entreprise n’essaient même pas de faire correspondre ses efforts. Pourtant, Apple est particulièrement rentable dans une mer de prétendus concurrents qui réalisent à peine un profit sur leurs ventes de téléphones, PC, tablettes et appareils portables. La capacité d’Apple à attirer et à retenir des acheteurs à long terme qui achètent ensuite d’autres nouveaux produits et souscrivent aux services de l’entreprise est exactement ce qui a fait grimper le prix de l’entreprise au cours des derniers mois.

Le cours des actions d’Apple n’a pas été poussé à la hausse par l’euphorie à propos des pics de revenus à court terme. En fait, au cours de la dernière décennie, Apple a fréquemment signalé des pics massifs de revenus pour voir son prix de l’action rester inchangé ou même craindre que son succès actuel ne puisse se poursuivre.

De même, les revenus d’Apple sous la menace temporaire d’interruptions de coronavirus ne devraient pas faire grimper le cours des actions d’Apple. Ce qui a changé, c’est la compréhension plus claire que les revenus et la rentabilité d’Apple ne sont pas une aberration à court terme, mais plutôt le résultat de la construction d’un distributeur de billets bien huilé qui n’a pas d’égal – et, en fait, pas de véritable concurrence.

Les médias sont libres de mentir

Les sources médiatiques et les analystes n’ont aucune responsabilité légale de dire la vérité, et beaucoup ont souvent carrément menti sur la situation d’Apple au cours des dernières années. Le Wall Street Journal, Bloomberg, . et Nikkei du Japon ont tous crié de façon stridente que la génération après génération de nouveaux iPhones phares était menacée par une demande “décevante”, affirmant que les “vérifications de canaux” leur avaient donné un aperçu clair de la production perturbée d’Apple qui signifiait certainement que les ventes étaient sur le point de glisser vers Android et de ne jamais revenir, et ont promu rigoureusement la fausse idée que les acheteurs n’allaient tout simplement pas payer 1000 $ ou plus pour un téléphone. Ils se sont toujours trompés sans pitié dans leurs reportages.

Les médias sont si mauvais à faire des reportages sur Apple que c’est une histoire en soi

De même, les groupes de recherche sur les médias ont longtemps insisté sur le fait que l’Apple Watch et le HomePod étaient des échecs incroyables, même s’ils se sont transformés en entreprises de plusieurs milliards de dollars vendant des produits rentables et collants qui favorisent la vente continue d’autres matériels et services, y compris Apple Music. Aucun d’entre eux n’a dû répondre de sa promotion vertigineuse d’Alexa, de la «voix avant tout», des groupes intelligents ou de tout autre produit rival qui n’a finalement pas tenu sa promesse de créer une plateforme de développement d’applications importante et financièrement importante ou des ventes de produits connexes, commandes en ligne ou autres services.

Jusqu’à tout récemment, les investisseurs avaient nourri l’idée – pendant des années – qu’Apple connaissait une demande faible pour ses produits, en particulier en Chine, et regardait impuissants alors qu’elle continuait de saigner les volumes de ventes unitaires tandis que des sociétés telles que Huawei continuaient de publier de nouvelles unités. les ventes augmentent. Mais ce n’était pas exact.

Une fois que le marché s’est rendu compte que le succès continu d’Apple n’était clairement pas lié aux ventes unitaires de Huawei et que la demande pour ses produits pouvait être traitée simplement avec des promotions plus agressives d’Apple lui-même, les investisseurs ont répondu en réévaluant l’entreprise à un multiple beaucoup plus élevé, conduire son prix de l’action dans un territoire record.

Apple n’a pas été poussé dans une évaluation à bulle. Même à son apogée, son rapport prix / bénéfices était bien plus faible que Google, Microsoft, Amazon ou d’autres pairs en technologie. La baisse massive d’Apple n’a donc pas été le résultat d’une réévaluation rationnelle de la valeur d’Apple. Ce n’est qu’une énième panique induite par les médias qui permet à Apple de concentrer davantage la valeur de sa part via des rachats d’actions.