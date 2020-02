La vérification de la licence de jeu d’Apple en Chine pince les développeurs indépendants

Les développeurs sont préoccupés par la décision soudaine d’Apple de commencer à vérifier les licences de jeux délivrées par le gouvernement chinois pour les titres avec achats intégrés, car la nouvelle exigence pourrait forcer de nombreux jeux à être retirés de la liste dans l’App Store régional en raison de l’absence d’autorisation.

Apple a informé les développeurs qu’ils devront fournir des numéros de licence de jeu chinois pour les jeux dans l’App Store s’ils souhaitent être disponibles à l’achat en Chine continentale. Les développeurs doivent soumettre les numéros de licence avant le 30 juin.

Les chiffres ne doivent être fournis que par les développeurs proposant des jeux payants dans l’App Store ou ceux qui achètent dans l’application, rapporte Abacus News. Les applications qui génèrent des revenus grâce à la publicité intégrée sont actuellement exemptées de la restriction.

Les licences sont délivrées par le gouvernement chinois et permettent de jouer à un jeu et de gagner des revenus en Chine. Afin d’obtenir la licence, les entreprises doivent passer par un processus d’approbation avec le régulateur gouvernemental, ainsi que souscrire le droit d’auteur pour le jeu à une entité chinoise.

Le processus est potentiellement coûteux pour les entreprises non chinoises, et jusqu’à présent, Apple autorisait les développeurs basés en dehors de la Chine à proposer leurs produits dans l’App Store de cette région sans la licence. Maintenant, Apple se conforme à la réglementation, ce qui ajoute désormais une charge supplémentaire aux développeurs étrangers pour sécuriser la licence, ou s’exposer à être retiré du magasin.

Les places de marché des applications pour Android respectent les règles depuis 2016, Apple ne décidant que de rendre la licence obligatoire pour les ventes en Chine.

Rich Bishop, PDG d’AppInChina, suggère que de nombreuses entreprises pourraient voir leur chiffre d’affaires baisser subitement fin juin, la plupart des jeux fonctionnant actuellement sans licence pour commencer. Apple devrait également être affecté par le changement, en raison de ses frais de transaction de 30% pour les achats d’applications et les achats intégrés.

La Chine est une source majeure de revenus de jeu sur l’App Store pour Apple, mais les jeux dans le magasin n’ont pas été à l’abri de l’intervention du gouvernement. Entre mars 2018 et la fin de cette année, les autorités chinoises ont cessé d’approuver les licences de jeux, retardant effectivement le lancement des principales licences de jeux importées, notamment Fortnite, Call of Duty Mobile et PUBG, bien que les revenus aient apparemment rebondi depuis lors.

Pour les applications qui restent, il est probable que les principales franchises de jeux survivront tandis que les petits efforts indépendants seront plus durement touchés. Pour les équipes ayant un historique de titres à succès en dehors de la Chine, elles ont de meilleures chances de conclure un accord avec un éditeur chinois pour la distribution dans la région.

On pense également que la pression sur le China App Store pourrait également forcer les développeurs chinois à rechercher d’autres marchés non soumis à la restriction. Le passage des achats intégrés à un modèle financé par la publicité peut également fonctionner pour certaines entreprises, mais toutes ne pourront pas effectuer le changement avec succès.