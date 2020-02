La version ARKit d’Apple a laissé Google à plat

Alors qu’Apple et Facebook avancent avec du matériel de réalité augmentée et de réalité virtuelle, Google, brûlé par Google Glass et un démarrage tardif d’un framework AR pour smartphone, est à la traîne.

Google Glass Enterprise | Crédit d’image: Mikepanhu

La réalité augmentée – ou AR pour faire court – va probablement être la prochaine grande chose. Apple prévoit de sortir à la fois un casque AR et des lunettes AR dans les prochaines années. Facebook, les propriétaires de la marque Oculus de produits de réalité virtuelle, a annoncé son intention de construire des lunettes AR lors de la conférence des développeurs Oculus Connect 2019.

Pourtant, comme le démontre un rapport publié vendredi par The Information, Google semble s’éloigner de la RA, du moins en ce qui concerne le matériel.

Déploiement de réalité augmentée dans les smartphones

Les produits de consommation existants, tels que la plupart des smartphones et tablettes, ont certaines capacités de base en RA. Par exemple, les clients peuvent prévisualiser les articles de maison dans leur maison depuis leur smartphone. Cette tâche apparemment simple conduit à des clients beaucoup plus satisfaits, qui utilisent la fonction pour tester les meubles dans leurs maisons.

De nombreux jeux comme Harry Potter: Wizards Unite et Pokemon Go intègrent des éléments AR dans leur gameplay. Snapchat, Instagram et Facebook proposent tous des filtres photo et des jeux basés sur AR depuis plusieurs années.

Naturellement, le prochain saut serait de créer un matériel qui pourrait prendre ce que l’industrie technologique a appris sur la réalité augmentée et mettre ces concepts dans le monde réel. Les lunettes AR peuvent être utilisées pour la navigation piétonne, les jeux AR ou pour fournir des informations sans avoir besoin d’atteindre un téléphone ou un ordinateur. Les professionnels, tels que les médecins, peuvent avoir accès au dossier médical d’un patient en un coup d’œil. Les écoles pourraient utiliser des lunettes AR pour aider à visualiser les concepts abstraits comme des jeux interactifs.

ARKit d’Apple a battu ARCore au poing

Mais ce n’était pas toujours le cas. En 2017, le département de réalité virtuelle et augmentée de Google avait tout prévu de continuer à rivaliser avec Apple, qui se serait alors dit prêt à lancer une boîte à outils pour les applications de réalité augmentée. Cependant, peu de temps après qu’Apple ait annoncé ARKit, le département est apparemment resté silencieux.

Alors qu’ils ont sorti ARCore en février 2018 – huit mois après la sortie d’ARKit – l’équipe s’est effondrée peu de temps après. Des projets, tels que le casque VR de Google sur smartphone, le “Daydream View”, ont été annulés.

Il est facile de supposer qu’une partie de l’inquiétude peut être directement liée à la réponse moins que stellaire à Google Glass. Les lunettes intelligentes de Google lancées en tant que prototype en 2013, ont été publiées en 2014 et ont été interrompues en 2015. Bien que Google Glass soit toujours disponible, il a été renommé en tant qu’outil vendu exclusivement aux entreprises.

Il se peut que Google attende que ses concurrents lancent des produits sur le marché, plutôt que de prendre un autre risque semblable à Glass.

Cependant, Google ne se dérobe pas complètement à AR. Google Maps a ajouté la navigation AR pour les piétons et prévoit de faire de même pour les conducteurs.

ARCore lui-même a vu des mises à jour récentes, ajoutant en occlusion la même manière que l’ARKit 3 d’Apple.

Pourtant, la société ne semble pas travailler sur un matériel AR pour le moment, au-delà d’un recentrage de Google Glass pour les entreprises. Malgré aucune rumeur importante concernant un casque AR ou des lunettes AR de marque Google, le chef de Google AR et VR, Clay Bavor, semble suggérer le contraire.

“Du côté du matériel et des appareils, encore une fois, je caractérise la phase dans laquelle nous nous trouvons en tant que R&D approfondie, axée sur la construction des briques Lego critiques à huis clos”, a déclaré Bavor dans une interview accordée à CNET en 2019. “Si vous pouvez en rêver, nous en avons probablement un prototype quelque part dans l’un de nos laboratoires.”