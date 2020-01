La version bêta de macOS Catalina suggère le prochain “ mode Pro ”

Certains fouiner dans la nouvelle version bêta de macOS Catalina 10.15.3 a mis à jour des références au “Mode Pro”, qui pourrait être utilisé pour augmenter temporairement les performances de systèmes macOS tels que le MacBook Pro.

Le nouveau mode peut être activé et désactivé par les utilisateurs, et suggère qu’il peut être conçu pour améliorer les performances des MacBooks, tels que le nouveau MacBook Pro 16 pouces.

Lorsqu’elle est activée, certaines chaînes indiquent «Les applications peuvent s’exécuter plus rapidement, mais la durée de vie de la batterie peut diminuer et le bruit du ventilateur peut augmenter». De plus, le basculement sur le mode Pro active une chaîne qui indique «Limite de vitesse du ventilateur remplacée».

Crédit d’image: .

Il semble également que le mode Pro ne fonctionnera probablement qu’avec les MacBook, et peut-être uniquement avec les nouveaux modèles dotés du nouveau design thermique, tels que le nouveau MacBook Pro 16 pouces. Apple pourrait également se préparer à publier un autre MacBook Pro dans les prochains mois, comme le suggère une nouvelle constatation réglementaire.

Comme indiqué par ., cela est probablement fait pour améliorer temporairement les performances en ignorant les restrictions normales d’économie d’énergie. Les ventilateurs internes fonctionneront à une vitesse plus élevée pour éviter les problèmes de surchauffe.

Comme «Ne pas déranger», le mode Pro sera désactivé le lendemain.

On ne sait pas quand le mode Pro sera déclenché, le cas échéant. On ignore également si le nouveau mode d’amélioration des performances sera limité uniquement au MacBook Pro, iMac Pro ou Mac Pro.