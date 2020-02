La version Catalyst de Swift Playgrounds est lancée sur le Mac App Store

Swift Playgrounds d’Apple, une application qui vous apprend à coder via des expériences de petit jeu, a été lancée pour la première fois sur le Mac App Store.

Swift Playgrounds permet aux utilisateurs de contrôler les personnages en utilisant les bases du codage pour résoudre des énigmes

Initialement introduite sur iPad en tant qu’expérience d’application distincte en septembre 2016, l’application passe maintenant au Mac à l’aide du propre outil de développement d’Apple appelé Mac Catalyst. Cet outil, lancé avec macOS Catalina, est utilisé pour porter les applications iPad existantes sur Mac avec peu d’efforts supplémentaires de la part des développeurs. Swift Playgrounds est la dernière des nombreuses applications d’Apple pour obtenir le traitement.

L’application Mac fonctionnera de la même manière que l’application iPad, en utilisant le trackpad pour naviguer plutôt qu’un écran tactile. Des modules de formation créés par Apple sont ajoutés et mis à jour au fil du temps pour garantir que les utilisateurs peuvent apprendre tous les systèmes les plus récents. Les développeurs de matériel tiers créent de nouveaux appareils et jouets pour programmer à l’intérieur de Swift Playgrounds.

Les développeurs peuvent également permettre aux utilisateurs de télécharger et de s’abonner à leurs propres modules Playground dans l’application. Cela signifie que les utilisateurs ne manqueront pas de choses à faire avec l’application. Les mêmes options d’abonnement sont disponibles dans la nouvelle application Mac.

En raison de Mac Catalyst, l’expérience sera la même sur Mac ou iPad

Visitez votre Apple Store local et assistez à une session “Tout le monde peut coder” pour en savoir plus sur Swift et le codage avec Swift Playgrounds. Et grâce à la nouvelle application Catalyst, vous pourrez y assister avec votre MacBook préféré.