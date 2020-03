La WWDC en danger alors que Santa Clara publie de nouveaux conseils sur les coronavirus pour les géants de la technologie

Le comté de Santa Clara a publié jeudi des orientations à la suite de nouveaux cas de COVID-19 découverts, exhortant les employeurs de la région, y compris les géants de la technologie Apple et Google, à reporter ou à annuler les rassemblements de masse.

La WWDC 2019 d’Apple a attiré des dizaines de milliers de développeurs du monde entier.

Le département de la santé publique de Santa Clara a annoncé dans un communiqué de presse six nouveaux cas confirmés de virus, portant le total du comté à 20 personnes. Afin d’empêcher la propagation de COVID-19, de nouvelles orientations énumèrent un certain nombre de recommandations à l’intention des résidents et des employeurs vivant et travaillant dans les villes du comté, notamment Cupertino, Mountain View, Palo Alto, San Jose et Sunnyvale.

Plus précisément, les entreprises opérant dans le comté sont invitées à suspendre les déplacements non essentiels des employés, à minimiser les contacts étroits des employés au travail, à annuler les grandes réunions et conférences et à exhorter les employés à rester à la maison lorsqu’ils sont malades, entre autres mesures. En outre, le ministère recommande de reporter ou d’annuler les rassemblements de masse et les grands événements communautaires “où un grand nombre de personnes sont à distance les unes des autres”.

“Nous faisons ces recommandations pour protéger les membres les plus vulnérables de notre communauté contre le virus et ralentir sa propagation”, a déclaré le Dr Sara Cody, responsable de la santé publique de Santa Clara. “Nous surveillons en permanence cette situation en évolution et publierons de nouvelles directives si et quand cela se justifie.”

Les indications arrivent alors qu’Apple devrait annoncer des plans pour la conférence mondiale des développeurs de cette année. Traditionnellement tenue en juin dans et autour de la baie de San Francisco, la convention annuelle comprend généralement des discours, des événements spéciaux, des séances techniques et d’autres événements en personne.

Le Verge a rendu compte des conseils de Santa Clara plus tôt dans la journée.

Un certain nombre de grands événements internationaux ont été annulés en raison de préoccupations entourant la propagation de COVID-19. Facebook a annoncé en février des parties en direct de sa conférence annuelle F8, la GSMA a annulé la conférence Mobile World à Barcelone et Informa a annulé la conférence 2020 des développeurs de jeux à San Francisco. Lundi, Google et Adobe ont annulé les segments en personne de Google Cloud Next 2020 et d’Adobe Summit, tandis que Google un jour plus tard a nettoyé Google I / O.

Apple prend également des mesures pour limiter les retombées potentielles du COVID-19 et a limité cette semaine les déplacements des employés en Italie et en Corée du Sud. La société s’est également retirée du SXSW 2020, où elle prévoyait de présenter trois originaux Apple TV +.