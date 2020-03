L’A12Z de l’iPad Pro 2020 montre peu d’amélioration par rapport à l’A12X de 2018 dans les premiers benchmarks

L’iPad Pro 2020 d’Apple devrait arriver entre les mains des clients le 25 mars, mais certains ont reçu leur appareil plus tôt et ont mis la tablette à l’épreuve. Étonnamment, la nouvelle machine avec le processeur A12Z d’Apple rassemble des scores de référence presque identiques à ceux atteints par son prédécesseur A12X.

IPad Pro 2020. | Source: “Zindexed” via Reddit

Redditor “Zindexed” a reçu son iPad Pro 11 pouces lundi – deux jours avant la date de livraison prévue d’Apple mercredi – et a rapidement mis l’appareil à travers une batterie de tests.

En utilisant Geekbench 5, le nouvel iPad Pro fonctionnant sous iOS 13.4 a géré un score monocœur de 1114, un score multicœur de 4654 et un score Metal de 9894. À l’exception d’une amélioration du traitement des métaux, ces marques sont à peu près identiques à la moyenne de 2018 Les scores de l’iPad Pro collectés via Geekbench 5.

Selon le service d’analyse comparative, le dernier iPad Pro équipé d’un processeur A12X a obtenu respectivement 1113, 4608 et 9020 en tests monocœur, multicœurs et en métal.

Les tests Antutu étaient mitigés, le nouvel iPad Pro obtenant un total de 685120, en baisse par rapport au score composite de 709337 de l’an dernier. Le modèle 2020 gérait 187648 pour le processeur, 348519 pour le GPU et 71476 pour la mémoire. En comparaison, le classement des performances d’Antutu montre que l’iPad Pro 2018 obtient 184553 pour le processeur, 357335 pour le GPU et 90598 pour la mémoire.

La disparité des performances de la mémoire est une surprise compte tenu d’un rapport la semaine dernière selon lequel tous les modèles d’iPad Pro 2020 sont livrés avec 6 Go de RAM.

Comme pour toute évaluation précoce, les résultats glanés dans “Zindexed” pourraient ne pas être représentatifs des performances réelles. Cela dit, les chiffres sont peut-être indicatifs de deux conceptions de système sur puce basées sur A12 qui voient peu de déviation architecturale. L’A12X et le nouvel A12Z sont tous deux dotés de 8 cœurs de processeur cadencés à 2,48 GHz. La dernière variation d’Apple, l’A12Z, possède sept cœurs de processeur graphique contre six sur l’A12X, ce qui pourrait expliquer le score Metal plus élevé de Geekbench. Le fait que le nouveau silicium de la série “Z” se soit mal comporté lors des tests de GPU Antutu est à ce stade une anomalie, mais pourrait être la conséquence de l’optimisation du logiciel d’analyse comparative.

AppleInsider fournira une évaluation approfondie de la tablette phare d’Apple, y compris une analyse comparative exhaustive, dans les jours à venir.