L’AAPL saigne un record de 97 milliards de dollars en évaluation ce week-end

Les actions d’Apple ont pris un coup de marteau ce week-end dans le trading après les heures normales, le cours de l’action devrait s’ouvrir lundi matin à environ 20 $ en dessous de sa valeur à la fin du trading vendredi après-midi, sa plus forte baisse en cinq ans.

Le théâtre Steve Jobs à Apple Park

La crise actuelle des coronavirus affecte une fois de plus les stocks et les actions des grandes entreprises, alors que les investisseurs s’inquiètent de la façon dont COVID-19 va affecter leurs avoirs. Au cours du week-end, les marchés boursiers ont vu la valeur des actions chuter, Apple parmi les parties lésées.

Vendredi, Apple a terminé sa journée de négociation à 289,03 $, en hausse par rapport à son prix de départ de 282 $, mais en baisse par rapport au cours de clôture de jeudi de 292,92 $. Les échanges au cours du week-end ont vu le prix d’Apple baisser davantage, les rapports d’avant-marché indiquant qu’il s’ouvrirait entre 268 $ et 269 $, soit plus de 20 $ de moins que son prix de départ la veille.

Pour rappel, l’annonce faite par Apple le 2 janvier 2019 qu’elle manquerait ses prévisions de revenus a entraîné une baisse de 13,94 $ pendant la nuit entre les sessions du matin du 3 janvier, soit une baisse de 8,83%. Si les actions d’Apple ouvraient à 269,03 $ lundi, une baisse de 20 $ par rapport à vendredi après-midi, ce serait la chute de la valeur équivalente de 6,92%.

La capitalisation boursière d’Apple elle-même est en baisse de 97 milliards de dollars par rapport à son évaluation de 1,26 billion de dollars vendredi. La baisse est la plus élevée jamais enregistrée entre les sessions de trading pour Apple.

Pour mettre la baisse en perspective, il s’agit de la valeur marchande équivalente de Charter Communications, Lockheed Martin, Texas Instruments et environ les trois quarts de Tesla.

Si elle commence à s’échanger à 20 $ en dessous de la clôture de vendredi, ce serait la quatrième chute intersessions d’Apple en cinq ans, selon les données historiques du Nasdaq. Le plus haut a été le 24 août 2015, où le prix a chuté de 10,3% en un week-end.

Les investisseurs sont préoccupés par les prix du pétrole et la propagation continue du coronavirus dans le monde, une épidémie qui fait des ravages dans les chaînes d’approvisionnement et les opérations de vente au détail en Asie et dans d’autres régions.

Dans le cas d’Apple, cela a entraîné des retards de production car les partenaires de la chaîne d’approvisionnement s’efforcent d’atténuer le virus, tout en essayant de conserver la capacité de production. Apple a également institué des interdictions de voyager pour son propre personnel, empêchant ses ingénieurs de visiter des fournisseurs pour des tests de composants, ce qui pourrait avoir un impact sur la production de l’iPhone 12.