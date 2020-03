L’abonnement Microsoft 365 offre une assistance AI dans Word, PowerPoint

Microsoft propose une forme améliorée de son abonnement Office 365 pour les consommateurs, les nouveaux abonnements Microsoft 365 personnels et familiaux ajoutant un certain nombre de fonctionnalités cloud supplémentaires à la suite de productivité en ligne pour faciliter le travail, la sécurité et les communications.

Vue de l’éditeur Microsoft Word, dans le nouveau Microsoft 365

À partir du 21 avril, les clients grand public d’Office 365 seront déplacés vers une version renommée intitulée Microsoft 365. Le service est déjà disponible pour les entreprises depuis 2017, l’annonce d’aujourd’hui indiquant un changement pour amener les clients grand public sous la même gamme de services.

Microsoft 365 donne accès à une collection d’outils supplémentaires en plus de ce qui est actuellement proposé dans le cadre d’Office 365. Les nouveaux éléments visent principalement à fournir une assistance basée sur l’IA aux clients, ainsi que d’autres fonctionnalités supplémentaires.

Pour les rédacteurs, Microsoft Editor expliquera aux utilisateurs comment améliorer leur texte en modifiant la grammaire et en proposant des modifications structurelles aux phrases. L’outil sera disponible pour tous ceux qui ont accès à un compte Microsoft gratuit, accessible via l’extension de navigateur Office de Microsoft Edge ainsi que la suite d’outils de Microsoft, bien que les abonnés de Microsoft 365 bénéficieront de fonctionnalités supplémentaires.

Un outil similaire sera fourni aux présentateurs, le coach de présentation PowerPoint conseillant les utilisateurs sur la façon de parler clairement. Les abonnés pourront utiliser des fonctionnalités qui suggèrent comment les phrases peuvent être rendues plus engageantes, tout en évitant de sonner monotone dans la hauteur.

Dans Excel, les abonnés Microsoft 365 pourront utiliser Money, une fonction qui peut importer des informations de comptes bancaires et de cartes de crédit dans l’outil de feuille de calcul. L’argent sera en mesure de classer les dépenses dans des catégories, ce qui peut aider les utilisateurs à mieux gérer leurs finances personnelles.

Du contenu supplémentaire sera également fourni aux abonnés au sein d’Office, notamment 300 nouveaux modèles PowerPoint, 8 000 images, 300 polices, 2 800 icônes et une sélection de vidéos en boucle.

Une version de Microsoft Teams conçue pour être utilisée par les familles sera incluse plus tard en 2020. Doté d’un tableau de bord familial, l’outil permettra aux familles de communiquer entre elles et d’organiser les tâches.

Les outils de sécurité familiale permettront aux parents d’avoir un plus grand contrôle sur la sécurité en ligne de leurs enfants, y compris l’accès à la façon dont les applications sont utilisées, leur historique de localisation et les sites Web qu’ils visitent, entre autres. Il est également possible de verrouiller les appareils et les applications si nécessaire.

Microsoft 365 Personal coûte 6,99 $ par mois, tandis que Microsoft 365 Family coûte 9,99 $ pour un maximum de six personnes. Les abonnés actuels d’Office 365 Personnel et Famille seront migrés vers les versions de Microsoft 365 à partir du 21 avril.