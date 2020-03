L’accord Apple MacBook Air à 899 $ revient, mais l’offre est limitée

Vous recherchez la meilleure offre sur le MacBook Air mince et léger d’Apple? Le rabais de 200 $ sur le modèle standard est de retour, avec encore plus de rabais sur les configurations améliorées.

Le MacBook Air à 899 $ est de retour

MacBook Air 2019 (1,6 GHz, 8 Go, 128 Go) Gris: 899 $ (200 $ de rabais)

B & H’s dernière baisse des prix Apple offre le prix le plus bas sur l’actuel MacBook Air en gris sidéral, ramenant le coût à seulement 899 $ pour une durée limitée. Pesant à peine 2,75 livres, l’ultraportable Air est une option bon marché pour ceux qui cherchent à entrer dans l’écosystème Apple ou à compléter une configuration Mac existante lorsqu’ils travaillent à domicile.

On ne sait pas combien de temps l’accord MacBook Air durera, mais B&H déclare qu’une offre limitée est disponible à prix réduit, et Amazon est complètement vendu des modèles Space Grey et Silver.

Pour encore plus de démarques sur le MacBook Air 2019 d’Apple, y compris des réductions de coupons sur les modèles CTO, consultez notre Guide des prix du MacBook Air.

