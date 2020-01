L’accord de 249 $ d’Amazon sur iPad est de retour pour les fans d’Apple

Les offres du lundi matin voient de nouvelles réductions sur l’iPad de 10,2 pouces d’Apple, Amazon faisant tomber de 80 $ à 100 $ les modèles Wi-Fi 32 Go et 128 Go. De plus, bénéficiez également d’économies supplémentaires sur les tablettes LTE.

L’accord iPad de 249 $ est de retour

Amazon a émis des remises de fin de mois sur les iPad d’Apple alors que nous lançons la dernière semaine de janvier. Avec des prix à partir de 249,99 $ seulement pour le dernier iPad de 10,2 pouces, c’est le moment idéal pour prendre une tablette pour les étudiants qui cherchent à prendre des notes sans se ruiner – ou l’utiliser comme tablette familiale pour des films, des livres et des émissions de télévision.

Les acheteurs peuvent acheter le modèle Wi-Fi 32 Go en argent à 80 $ de rabais, ou opter pour un espace de stockage supplémentaire et acheter la version 128 Go pour seulement 329 $ (100 $ de réduction) en argent ou gris sidéral.

Selon notre guide des prix, ces offres correspondent aux iPad 7e génération les plus bas disponibles, avec des économies supplémentaires sur les modèles cellulaires et les appareils iPad Pro disponibles 24/7 dans notre Guide des prix iPad.

Offres iPad de 10,2 pouces

Accessoires iPad également en vente

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel Apple qui offrira non seulement les prix les plus bas sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, les logiciels et plus encore. Ces offres sont les suivantes:

