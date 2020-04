L’ACLU prévient qu’Apple COVID-19 le suivi des contacts empiète sur les libertés civiles

L’American Civil Liberties Union a fait part de ses préoccupations concernant l’outil de traçage des contacts basé sur Bluetooth sur lequel Apple et Google collaborent, citant que le mouvement pourrait empiéter sur la vie privée des utilisateurs, s’il fonctionnait même.

L’American Civil Liberties Union (ACLU) a publié une déclaration sur la collaboration conjointe COVID-19 de recherche de contacts entre Apple et Google. Dans le rapport, ils soulignent les préoccupations concernant l’efficacité et le caractère pratique de cette technologie, ainsi que la façon dont les applications de suivi pourraient être utilisées pour identifier ceux qui les utilisent personnellement.

Leur principale préoccupation est celle de l’adoption. Les experts disent que 60% des personnes devraient adopter la technologie pour qu’elle soit efficace. Beaucoup de gens, cependant, peuvent ne pas faire confiance à un appareil qui vise à suivre partout où ils vont, surtout si les données ont pu facilement être retracées jusqu’à eux.

L’ACLU propose plutôt que de stocker des informations sur un serveur, les données devraient être stockées localement sur le téléphone d’un utilisateur. De plus, ils craignent que le suivi Bluetooth ne soit pas suffisamment précis pour considérer ce qu’est un contact épidémiologiquement pertinent.

Google et Apple assurent conjointement aux utilisateurs potentiels que la liste des personnes avec lesquelles un utilisateur entre en contact n’est stockée que localement sur un appareil et n’est pas partagée, sauf s’ils choisissent de la partager, par exemple après un diagnostic positif. L’identité réelle des personnes testées positives pour COVID-19 n’est pas révélée à Apple, Google ou à d’autres utilisateurs, et les entreprises peuvent désactiver le système sur une base régionale lorsqu’il n’est plus nécessaire.

L’ACLU a proposé une liste de principes technologiques que les utilisateurs, les décideurs et les développeurs peuvent juger des applications de traçage des contrats. Les principes fondamentaux de l’ACLU proposent qu’un utilisateur doit avoir le contrôle sur ses données, exiger la protection continue de la vie privée d’un utilisateur et exiger que les applications obtiennent le consentement d’un utilisateur à plusieurs étapes. Ils indiquent également clairement que l’application ne doit en aucun cas être utilisée à des fins punitives ou d’application de la loi.

Google et Apple assurent aux utilisateurs que le programme a été conçu à partir de zéro pour respecter des politiques de confidentialité strictes. Aucune donnée de localisation ou information personnellement identifiable n’est collectée dans le cadre du système, et l’identifiant Bluetooth de chaque appareil changera périodiquement pour empêcher le suivi indésirable.

Une fois mise en œuvre, la technologie utilisera le matériel Bluetooth embarqué d’un appareil pour garder un œil sur les personnes proches du propriétaire. Plus précisément, les identifiants Bluetooth sont échangés et enregistrés localement. Selon la proposition actuelle, les identifiants Bluetooth fournissent 24 heures de données pouvant être liées, ce que l’ACLU juge inacceptable, car les utilisateurs ne peuvent pas choisir de supprimer les informations de localisation à certaines heures de la journée.

Le partenariat de recherche de contrats conjoints Google et Apple a été à la fois salué et examiné par l’administration Trump et le président lui-même, soulignant que le système est “incroyable” mais soulève “de gros problèmes constitutionnels”. Trump n’a cependant pas précisé quelles étaient les préoccupations spécifiques concernant Apple et le système de Google.