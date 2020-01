L’alerte de suivi des applications dans iOS 13 a considérablement réduit le flux de données de localisation vers l’industrie publicitaire

Les initiatives d’Apple pour minimiser le suivi par les spécialistes du marketing continuent de rendre la vie plus difficile à l’industrie de la publicité, forçant les annonceurs à utiliser des sources de données inefficaces pour identifier les utilisateurs.

Au fil des ans, Apple a amélioré la façon dont il protège la confidentialité de ses utilisateurs en ligne, généralement en limitant les données qui peuvent être vues par les annonceurs qui suivent différents points de données. Des initiatives telles que Intelligent Tracking Protection dans Safari ont aidé à sécuriser davantage la confidentialité en rendant plus difficile le suivi des utilisateurs individuels, ce que les responsables de la publicité en décembre ont reconnu avoir été “incroyablement efficace”.

Bien que l’ITP et d’autres améliorations aient contribué à minimiser le suivi des utilisateurs, les spécialistes du marketing sont également affectés par un autre élément d’iOS 13, un élément dans lequel les utilisateurs sont régulièrement informés des applications qui capturent leur emplacement en arrière-plan. L’avertissement donne aux utilisateurs des options permettant à une application de continuer à suivre tout le temps ou de le faire lorsqu’elle est ouverte, les utilisateurs sélectionnant souvent cette dernière.

Selon les données de la firme de vérification Location Sciences vue par DigiDay, environ sept utilisateurs d’iPhone sur dix suivis par la société ont téléchargé iOS 13 au cours de ses six premières semaines de disponibilité. Parmi les utilisateurs suivis qui ont installé la mise à jour, environ 80% d’entre eux ont arrêté tout suivi en arrière-plan par les applications.

La société de suivi publicitaire Teemo suggère que les taux d’activation pour partager des données avec des applications lorsqu’elles ne sont pas utilisées sont souvent inférieurs à 50%, alors qu’il y a trois ans, les mêmes taux étaient proches de 100%. Les taux plus élevés étaient dus au fait que les utilisateurs ignoraient en grande partie qu’il existait des options pour désactiver le suivi en premier lieu.

“Les gens ont décidé d’arrêter le partage des données de localisation de leurs téléphones à un niveau universel”, a admis Jason Smith, directeur commercial de Location Sciences.

La tendance à désactiver le suivi rend plus difficile pour les entreprises d’évaluer l’efficacité des campagnes, suggère Paul Kasamias, associé directeur de Starcom. Le changement a un impact sur “la capacité de lier les utilisateurs qui effectuent des recherches en ligne et achètent en magasin”, ainsi que de faire de la mesure de la fréquentation des magasins un processus “beaucoup plus opaque” pour les clients.

Une baisse des dépenses des annonceurs est susceptible de se produire de la part des petits ou moyens annonceurs, estime Kasamias, car ce sont des clients “où la rentabilité est primordiale et où il y a une empreinte physique, car cibler le bon utilisateur au bon moment deviendra plus difficile. . ”

Le changement a déjà conduit à une réduction des “arguments de vente des fournisseurs de solutions de données de localisation”, a déclaré Havas Media EVP Sargi Mann, avec un plus grand besoin de résoudre le problème de localisation “de manière transparente dans le cadre de transactions plus importantes” avec les commerçants.

Malgré la quantité réduite de données de localisation disponibles, la quantité encore disponible à utiliser est plus précieuse, tandis que le marché des données de localisation continue de prospérer.

“Nous sommes toujours sollicités par les entreprises de données de localisation qui nous disent qu’elles sont en croissance”, a déclaré le PDG de Rippll, Doug Chisholm. “Plus important encore, elles ont plus de données qu’il y a un an.”

La qualité de ces données reste un problème, car les acheteurs d’annonces remarquent qu’elles sont de moins bonne qualité que les données précédemment disponibles. Selon Smith, Location Sciences voit moins de données de localisation dérivées du GPS d’un smartphone, “qui est la source la plus précise de données de localisation mobile”.

Au lieu de cela, Smith souligne la présence de «données de qualité inférieure» provenant de transporteurs ou d’autres protocoles Internet. «Souvent, les sources de données de localisation mobile les moins précises disponibles», selon un spécialiste du marketing.

La réduction des données disponibles peut s’aggraver pour les spécialistes du marketing, car Apple a exhorté les développeurs à utiliser “Se connecter avec Apple” dans les applications, comme alternative aux systèmes d’authentification proposés par Google et Facebook. Alors que le système d’Apple rendra plus difficile le suivi des utilisateurs individuels avec moins de données offertes aux entreprises, la collecte de données sera toujours possible pour les entreprises concernées.