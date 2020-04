L’Allemagne change de position sur le projet de recherche de contacts Apple-Google

L’Allemagne a changé sa position sur Apple et le travail de Google pour créer un système de suivi des contacts pour suivre et gérer la propagation de COVID-19, soutenant une approche décentralisée de la confidentialité au lieu d’utiliser un système centralisé.



Un graphique expliquant comment Apple et le système de Google fonctionneraient

Vendredi, l’Allemagne et la France étaient en désaccord avec Apple et Google sur les aspects techniques de la sécurité et le stockage des données dans le cadre multiplateforme des deux géants de la technologie pour le suivi des contacts. Deux jours plus tard, il semble que des responsables de l’un des deux pays aient changé d’avis pour soutenir des efforts similaires.

L’Allemagne cherchait auparavant à créer un système centralisé de recherche des contacts qui s’appuie sur un serveur central, une approche qui permettrait aux responsables de la santé d’être en mesure d’observer directement et potentiellement de contacter les personnes soupçonnées d’être porteuses de COVID-19. Une approche de système central est considérée à la fois comme un risque pour la sécurité et la vie privée par les critiques en raison de la transmission de données médicales potentiellement sensibles à une seule source et ouvrant la voie à une future surveillance de l’État.

Le système Apple et Google s’appuie plutôt sur un système décentralisé, où les contacts sont stockés uniquement sur les appareils des utilisateurs jusqu’à ce qu’ils reçoivent un diagnostic COVID-19 positif, les données ne quittant l’appareil que lors de cette confirmation. Les pays n’étaient pas d’accord avec le fonctionnement de l’API et se sont plutôt orientés vers la création d’un système de surveillance centralisé.

Dimanche, . rapporte que l’Allemagne a révisé ses plans pour une approche «décentralisée». Le pays a soutenu l’initiative paneuropéenne de surveillance de la confidentialité (PEPP-PT), qui reposait sur un système centralisé, mais le ministre de la Chancellerie Helge Braun et Le ministre de la Santé, Jens Spahn, a fait part du passage du PEPP-PT à une méthode plus privée.

“Nous soutiendrons une architecture décentralisée qui ne stockera que les contacts sur les appareils. C’est bon pour la confiance”, a déclaré Braun dans une interview.

À ce stade précoce, on ne sait pas exactement ce que l’Allemagne prévoit pour son propre système, par exemple s’il tirera parti de l’API Apple et Google, ou s’il fonctionnerait avec le traçage de proximité décentralisé préservant la confidentialité (DP-3T). effort soutenu par la Suisse, l’Autriche et l’Estonie.

Jusqu’à présent, il a retiré l’institut de recherche Fraunhofer HHI du projet, des responsables ayant informé le groupe samedi de son retrait. “Le projet sera transféré et d’autres pourront utiliser les résultats que nous avons obtenus jusqu’à présent pour construire une solution décentralisée”, a déclaré Thomas Wiegand, chef de Fraunhofer HHI, dans une note aux employés.

Aux nouvelles, DP-3T a déclaré qu’il était “très heureux de voir que l’Allemagne adopte une approche décentralisée pour le suivi des contacts et nous attendons avec impatience ses prochaines étapes mettant en œuvre une telle technique d’une manière respectueuse de la vie privée.”