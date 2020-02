L’ampoule VocoLinc L3 SmartGlow Color contient une tonne de fonctionnalités à un prix équitable

Si vous recherchez une ampoule intelligente HomeKit à prix attractif et riche en fonctionnalités pour votre maison, l’ampoule VocoLinc L3 SmartGlow Color devrait figurer sur votre liste restreinte.

L’ampoule couleur SmartGlow offre de nombreuses options de personnalisation pour la luminosité et la température de couleur

La SmartGlow Color Bulb – ou la L3 pour faire court – est la troisième offre d’ampoules intelligentes de VocoLinc. Offrant des améliorations significatives par rapport aux L1 et L2, nous avons jeté un coup d’œil au L3 pour voir s’il pouvait gagner une place dans notre maison intelligente.

Conception

Le L3 est une base E26 / 27, ce qui signifie qu’il s’adaptera à la plupart des lampes standard, et grâce à son fonctionnement multidirectionnel, vous pouvez le placer dans n’importe quoi, d’un ventilateur de plafond à une applique murale en passant par un lampadaire, avec un légère mise en garde.

Si vous allez placer le L3 dans une lampe de table ou de bureau, vous pouvez rencontrer des problèmes. La L3 est un peu plus grande qu’une ampoule moyenne. La L3 de VocoLinc mesure environ 5,12 pouces de hauteur, tandis qu’une ampoule A19 domestique standard a une hauteur de 4,13 pouces. Pour les abat-jour et les lampes de bureau qui ne disposent pas de beaucoup d’espace libre, il y a une chance que le L3 puisse sortir ou même ne pas du tout s’adapter.

Spécifications opérationnelles

Quelques millions de couleurs disponibles pour cette ampoule

Vocolinc suggère que l’ampoule ne devrait vous coûter que 6,30 $ par an pour fonctionner, en supposant que vous l’utilisiez en moyenne trois heures par jour.

En ce qui concerne la luminosité, elle produit la quantité de lumière équivalente à celle d’une ampoule de 60 W, ce qui signifie qu’elle vient en seulement environ 850 lumens. Les ampoules de 60 W sont relativement standard en ce qui concerne la luminosité, ce qui en fait une excellente ampoule tout usage. Selon VocoLinc, il y a 16 millions de couleurs différentes possibles avec le VocoLinc L3.

Configuration et connectivité

La configuration de l’ampoule est facile et les instructions incluses vous guident tout au long du processus de trois minutes sans trop d’effort. Assurez-vous de garder l’emballage à portée de main, car vous devrez scanner le code QR pour le lier à votre routeur. Vous devrez également télécharger l’application LinkWise, qui est utile si vous avez plus d’un produit VocoLinc.

L’ampoule elle-même utilise le Wi-Fi, ce qui signifie qu’elle peut être contrôlée à distance et évite la nécessité d’un concentrateur propriétaire. Si vous allez l’exécuter avec HomeKit, vous aurez toujours besoin d’un Home Hub pour contrôler l’automatisation.

traits

Dans l’application LinkWise de VocoLinc

Il existe de nombreuses fonctionnalités qu’un utilisateur peut contrôler à partir de l’application LinkWise. Le L3 a des options pour définir une large gamme de couleurs et de températures de couleur, parfait pour définir l’ambiance d’une pièce. Le L3 propose également des fonctionnalités animées: Respirer, Clignoter, Flux, Bougie et Scintiller. Nous avons été surpris de voir combien nous avons apprécié le mode bougie, mais nous n’avons pas trouvé beaucoup d’utilisations pour le mode clignotant.

L’application LinkWise permet également à l’utilisateur de définir des horaires pour allumer et éteindre les lumières, contrôler les lumières en tant que groupes ou même appliquer une «scène» spécifique. Il prend également en charge le contrôle vocal pour Siri, Alexa et Google.

Global

L’ampoule VocoLinc L3 est une ampoule compatible HomeKit d’entrée de gamme attrayante qui offre plusieurs des mêmes cloches et sifflets des marques les plus chères. Nous pensons que la plupart des gens seraient plus qu’heureux d’équiper leur maison avec le L3 et d’économiser de l’argent en le faisant.

Où acheter

L’ampoule couleur L3 SmartGlow de VocoLinc est disponible à l’achat sur Amazon pour 23,99 $ pour une seule ampoule ou 42,99 $ pour un pack de deux.

Évaluation: 4 étoiles sur 5

Avantages

Compatible avec HomeKit

Facile à installer

Large plage de température de couleurLes inconvénients

L’ampoule est plus grande que les ampoules comparables, ce qui limite l’ajustement dans certains luminaires