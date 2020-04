Lancement de nouvelles puces Intel de 10e génération de la série H, adaptées au rafraîchissement du MacBook Pro 2020

Intel a révélé des détails sur une nouvelle gamme de processeurs Core de 10e génération pour les ordinateurs portables haut de gamme, bien que les améliorations par rapport à ce qui est actuellement disponible soient en fait relativement faibles.

Si Apple choisit cette année des processeurs Intel pour ses MacBook Pros, les puces Intel de 10e génération sont un choix probable.

Apple utilise déjà des puces Intel de 10e génération dans son dernier MacBook Air, bien que celles qu’Intel a annoncées aujourd’hui avec des processeurs 45 W de la série H qui sont destinés aux ordinateurs portables haut de gamme comme le MacBook Pro.

Dans l’ensemble, les nouvelles puces de la série H, qui font partie de la série Comet Lake, sont assez silencieuses en ce qui concerne les mises à niveau. Ils présentent des modifications mineures de la vitesse d’horloge et de la prise en charge du Wi-Fi 6, mais sont toujours construits à l’aide de l’architecture Intel 14 nm.

Dans toute la gamme, les vitesses d’horloge de base sont exactement les mêmes que les puces de 9e génération utilisées dans le MacBook Pro 16 pouces actuel. Les vitesses Turbo Boost dépassent cependant pour la première fois les 5 GHz.

Par exemple, la puce Core i9 haut de gamme arbore une vitesse d’horloge de 2,4 GHz mais un Turbo Boost maximum de 5,3 GHz, contre 5,0 GHz à l’itération précédente. Intel appelle le Core i9 le “processeur mobile le plus rapide au monde”.

Des bosses similaires aux vitesses d’horloge Turbo Boost peuvent être vues à travers la gamme. L’Intel Core i5 bas de gamme a une vitesse d’horloge de 4,5 GHz, contre 4,1 GHz. Un Core i7 de 10e génération fonctionne à 5 GHz, contre 4,5 GHz dans le processeur de l’année dernière.

Le Core i7-9850H et le Core i7-9750H intègrent également le “boost de vitesse thermique” d’Intel, une fonctionnalité qui était limitée aux puces Core i9 l’année dernière. Le Core i9 le plus haut de gamme est toujours le seul à être déverrouillé.

Les dernières puces d’Intel prennent également en charge la mémoire DDR4-2993 à deux canaux. La génération précédente prend en charge DDR4-2666.

Les puces prennent également en charge la norme 802.11ax, également connue sous le nom de Wi-Fi 6. Il s’agit d’une nouvelle technologie Wi-Fi qui devrait permettre de meilleures vitesses, une efficacité énergétique accrue et une latence plus faible que les normes antérieures, bien que les appareils doivent avoir une connexion Wi-Fi 6. -des puces compatibles pour l’utiliser.

Les derniers modèles d’iPhone et d’iPad Pro d’Apple prennent déjà en charge le Wi-Fi 6, mais aucun des Mac de la société ne le fait – même le MacBook Pro 16 pouces et le MacBook Air 2020.

Bien sûr, comme Apple n’a lancé le MacBook Pro 16 pouces qu’en novembre, il est probable que nous soyons encore à des mois d’un rafraîchissement.

De plus, l’analyste souvent précis Ming-Chi Kuo a également prévu qu’Apple lancera son premier modèle MacBook basé sur ARM avec du silicium personnalisé au quatrième trimestre de 2020 ou au premier trimestre de 2021, avec plus d’appareils ARM à venir plus tard cette année.