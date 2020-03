Lancement d’une nouvelle série de vidéos Apple pour aider les enseignants à distance

Apple a lancé une nouvelle série de vidéos pour aider les écoles et les enseignants à utiliser leurs appareils Apple pour l’apprentissage à distance pendant la pandémie COVID-19.

La nouvelle série vidéo vise à aider les enseignants à tirer le meilleur parti de leurs appareils Apple.

L’épidémie de coronavirus en cours a fermé des écoles et des collèges aux États-Unis et dans d’autres pays, ce qui a conduit bon nombre d’entre eux à passer à l’apprentissage à distance et en ligne.

Pour aider à cette initiative, Apple crée une nouvelle série de vidéos hébergée sur le site Web d’IBM qui guidera les enseignants et les enseignants à travers certaines des fonctionnalités intégrées pertinentes de leurs appareils Apple.

Il existe actuellement deux vidéos disponibles dans la série, “Préparer des ressources pour l’apprentissage à distance” et “Créer et partager des présentations et des démos”. Ils couvriront des sujets allant de la numérisation de documents avec un iPad à l’utilisation de la tablette d’Apple pour des présentations Keynote.

Les équipes Apple Education Leadership et Learning, qui dirigent le projet, disent qu’il y a d’autres vidéos à venir.

Aujourd’hui, nous lançons Apple Education Learning Series, une collection croissante de vidéos conçues pour aider les écoles et les enseignants à tirer le meilleur parti de #RemoteLearning sur leurs appareils Apple.

– Apple Education (@AppleEDU) 24 mars 2020

De plus, Apple indique que les éducateurs pourront participer à des conférences virtuelles de 30 minutes avec des spécialistes de la formation professionnelle Apple. Un calendrier des conférences et des événements dans des fuseaux horaires spécifiques est disponible ici.

Apple a également récemment mis à jour ses conseils en matière d’apprentissage à distance et de gestion des appareils pour aider les enseignants et les écoles à configurer et à maintenir des systèmes d’enseignement à distance.