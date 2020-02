L’ancien chef de publicité d’Apple James Vincent n’est pas amer des années après une mauvaise séparation

Un profil de James Vincent, un directeur de la publicité qui a travaillé sur certaines des plus grandes campagnes d’Apple comme “1984”, révèle qu’il utilise toujours les leçons apprises pendant son temps passé à aider le fabricant d’iPhone à l’agence de publicité TBWA, alors qu’il continue à développer sa propre cabinet de conseil FNDR.

Vincent a été à l’épicentre du travail marketing d’Apple pour TBWA, en tant que directeur général du compte Apple mondial entre 2000 et 2006, avant de devenir le fondateur et PDG du Media Arts Lab, une agence de marque dédiée à Apple, pendant plus de huit ans. . Vincent est ensuite devenu président de TBWA lui-même de juin 2014 à février 2017, mais est parti pour créer sa propre agence, le FNDR.

Dans un article de profil pour The Information, Vincent révèle que son expérience sur les campagnes d’Apple influence toujours son travail actuel et qu’il ne souhaite pas du tout parler mal de l’ancien client.

Pendant son séjour sur le compte Apple, il aurait travaillé en étroite collaboration avec le co-fondateur et PDG d’Apple Steve Jobs, ce qui a entraîné la création de nombreuses campagnes publicitaires majeures, y compris la création du slogan “Il y a une application pour cela” et le mémorable “1984 ” un d.

Une partie de l’article traite d’une période turbulente entre TBWA et Apple en 2013, où le vice-président principal d’Apple, Phil Schiller, n’était pas d’accord avec Vincent dans les courriels divulgués dans le cadre des poursuites en matière de brevets d’Apple et de Samsung. Dans les courriels, les hommes ont discuté du travail créatif de TBWA à la lumière de la campagne de Samsung contre les produits et les clients d’Apple.

Un e-mail envoyé au PDG d’Apple Tim Cook par Schiller a suggéré que la société “pourrait avoir besoin de rechercher une nouvelle agence de publicité”, car Apple “n’obtenait pas ce dont nous avons besoin et ne l’a pas été depuis un certain temps”.

Dans l’interview, Vincent aurait “soigneusement choisi ses mots” lorsqu’il a discuté d’Apple, mais a toujours montré une affinité pour la marque, notamment en traçant une histoire linéaire des principaux moments commerciaux d’Apple au cours des deux dernières décennies. Le plus proche Vincent a critiqué Apple en suggérant “c’est une époque différente” maintenant que quand Apple était sous le commandement de Jobs.

Au fil des ans, Apple s’est apparemment éloigné de compter autant sur TBWA et les agences externes, préférant plutôt faire des campagnes en interne. Cela a affecté Media Arts Lab, qui a réduit en novembre environ 50 emplois pour s’adapter aux besoins d’Apple.

Dans le cadre de sa nouvelle agence, FNDR, Vincent a réuni une équipe qui comprend d’anciens membres du personnel d’Apple, avec Nike et Buzzfeed, et a embauché de nombreux clients de haut niveau différents dans un court laps de temps, y compris Snap, Vice Media et Airbnb . L’entreprise fournit des “conseils de haut niveau” aux entreprises sur une stratégie marketing plus large plutôt que de créer elle-même activement des publicités.

Sur ses nouveaux clients, Vincent a indiqué qu’il avait une affinité pour le PDG et co-fondateur d’Airbnb, Brian Chesky, proposant “Je pourrais dire que Airbnb est une sorte d’héritier” de la pertinence culturelle d’Apple pendant l’ère des emplois. Vincent a aidé Chesky à proposer Experiences, une fonctionnalité d’Airbnb pour aider les clients à réserver des activités, les deux hommes communiquant également régulièrement sur les initiatives futures.