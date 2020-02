L’ancien vice-président directeur de Warner Music, Jeff Bronikowski, rejoint Apple pour gérer de nouvelles initiatives musicales

Apple a recruté Jeff Bronikowski en tant que nouveau responsable mondial des initiatives musicales stratégiques, l’ancien dirigeant du Warner Music Group prenant en charge efficacement la façon dont Apple Music se développera à l’avenir.

Révélé dans le cadre d’une mise à jour de LinkedIn publiée lundi, Bronikowski a déclaré qu’il était “super excité de commencer mon nouveau rôle chez Apple aujourd’hui”. Après avoir confirmé son titre de poste, il a en outre déclaré qu’il “avait hâte de travailler avec l’incroyable équipe de vieux amis d’Apple Music ainsi que les nouveaux à se faire”.

Le poste n’a pas indiqué à qui Bronikowski ferait rapport au sein de la hiérarchie Apple, mais qu’il s’agissait de Apple Music. Ni Bronikowski ni Apple n’ont répondu à une demande de commentaire formulée par ., qui a d’abord rendu compte du changement de LinkedIn.

Après avoir obtenu un BSBA en comptabilité et en informatique de l’Université de Georgetown puis un MBA en finance et marketing à la NYU Stern School of Business, Bronikowski a continué à servir dans un certain nombre de grandes entreprises, en particulier dans les secteurs de la musique et du divertissement.

Auparavant, il a occupé trois ans chez HBO en tant que directeur de la planification et de l’analyse financières, vice-président directeur du développement commercial chez Universal Music Group pendant 11 ans, chef de la musique chez Yahoo, vice-président et chef de la musique chez AOL, chef de la stratégie et du développement de l’entreprise. à l’Echo Nest acquis par Spotify, et le président de Tribeca Shortlist.

Avant d’atterrir chez Apple, Bronikowski a récemment occupé le poste de vice-président directeur du développement commercial mondial et responsable des nouvelles technologies et de l’innovation au sein du Warner Music Group, poste qu’il occupait depuis près de trois ans. À ce poste, il a travaillé sur des investissements dans les «nouvelles technologies, plates-formes et formats» pour aider à développer la position de Warner.