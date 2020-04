L’anneau intelligent d’Apple pourrait utiliser la puce U1 pour détecter le moment où l’utilisateur pointe les appareils

Apple continue de rechercher la création d’une bague portable qui pourrait remplacer certaines fonctionnalités de l’Apple Watch – et peut-être utiliser une puce U1 pour identifier également quel autre appareil un utilisateur pointe.



En plus des capteurs internes qui enregistrent où un doigt est pointé, l’anneau pourrait avoir un écran tactile

S’appuyant sur une demande de brevet antérieure concernant un anneau intelligent portable, Apple a maintenant ajouté un plan pour qu’un tel appareil inclue la détection de points. Autrement dit, lorsqu’un utilisateur effectue un geste sur l’anneau, il peut désormais être capable de pointer vers ses autres appareils.

«Dispositifs, méthodes et interfaces utilisateur graphiques pour un dispositif informatique électronique portable», le brevet américain n ° 10,627,902, commence par décrire les avantages d’une sonnerie par rapport à des dispositifs tels qu’un iPhone ou, dans une certaine mesure, même un MacBook Pro.

“L’utilisation de surfaces tactiles comme périphériques d’entrée pour les ordinateurs et autres appareils informatiques électroniques a considérablement augmenté ces dernières années”, dit-il. “Cependant, l’utilisation des pavés tactiles et des écrans tactiles existants peut être lourde, peu pratique ou inefficace pour certaines tâches et applications.”

“Les mains d’un utilisateur peuvent être préoccupées par une autre tâche, par exemple, ou les mains et / ou les bras de l’utilisateur peuvent se fatiguer après avoir maintenu l’appareil en position de visualisation pendant de longues périodes”, poursuit-il. “La lumière émise par un écran tactile peut être inappropriée dans certains environnements sociaux ou même dangereuse si elle révèle la position d’un utilisateur menacé.”

Mis à part cette dernière proposition effrayante, les exemples de problèmes du brevet peuvent être considérés comme liés à des problèmes d’écran qu’Apple fait et ne fait pas. Par exemple, le fait que les mains d’un utilisateur soient occupées pourrait être une reconnaissance tacite que les écrans de l’iPhone sont maintenant si grands que les utilisateurs ont du mal à les contrôler seuls.

De même, le problème concernant les positions de visualisation pourrait être un clin d’œil à la façon dont Apple affirme à plusieurs reprises qu’il n’y aura pas de MacBook Pro à écran tactile, car il est inconfortable sur le plan ergonomique.

Que ces exemples soient vraiment une fouille chez Apple ou ses rivaux, le brevet montre clairement comment ces appareils que nous utilisons tous pourraient être améliorés.

“De plus, le basculement entre différents modes d’entrée, comme un clavier et une souris, peut être inefficace”, poursuit-il. “Il existe donc un besoin pour une manière plus discrète, plus sûre, plus efficace ou plus ergonomique d’interagir avec les tablettes tactiles ou les écrans tactiles.”

Apple croit qu’une bague intelligente est la réponse, et bien que vous n’allez pas faire de dessin Photoshop sur la bague de votre index, ce que vous pouvez faire est de contrôler d’autres appareils.

“[A ring gives a user] des méthodes et des interfaces plus rapides et plus efficaces pour contrôler les appareils électroniques externes », explique Apple,« augmentant ainsi l’efficacité, l’efficience et la satisfaction des utilisateurs avec de tels appareils ».

“Par exemple, le périphérique informatique en anneau est plus portable qu’une souris, ne nécessite pas d’ordinateur, ne nécessite pas de contact visuel avec l’écran tactile, permet à l’utilisateur de ne pas être lié à un ordinateur, un téléphone cellulaire ou une tablette pour certains appareils électroniques de contrôle (par exemple, les téléviseurs), réduisent les inefficacités du changement de mode en n’exigeant pas qu’un utilisateur déplace sa main d’un clavier pour déplacer une souris ou un pavé tactile, et est plus petit, plus portable et moins envahissant que les appareils existants . “

Apple aurait pu ajouter les mots «donc là», à la fin de tout cela, sauf qu’il y a plus.

“Le dispositif de calcul de l’anneau peut être utilisé d’une seule main; l’anneau n’a pas besoin d’être mis de côté lorsque, par exemple, l’utilisateur doit tenir un autre objet. Le dispositif de calcul de l’anneau peut être transporté discrètement pendant des périodes de temps par l’utilisateur et utilisé lorsque l’utilisateur le souhaite (pour, par exemple, contrôler la lumière d’une pièce lorsque l’utilisateur entre dans la pièce ou pour contrôler des appareils au travail ou dans une voiture). Le dispositif informatique en anneau peut également recevoir des informations provenant d’appareils externes sous la forme de des messages ou des images sur un écran tactile, des impulsions ou des vibrations d’actionneurs haptiques et du son. “



Le brevet décrit également différentes manières de charger un anneau, y compris ici un connecteur sur un volant de voiture

Un petit anneau pourrait donc être un contrôleur remarquable pour d’autres appareils et un récepteur d’informations. Il pourrait donner des coups de notification distinctifs qui indiquent à l’utilisateur s’il y a un message ou une autre forme d’alerte. Cela pourrait fonctionner avec HomeKit pour déverrouiller la porte d’entrée d’un utilisateur ou allumer ses lumières, par exemple.

Bien que tout cela ait été couvert dans une certaine mesure dans une version précédente de ce brevet, le nouveau ajoute spécifiquement une méthode par laquelle l’utilisateur peut spécifier avec quel appareil il veut faire quelque chose.

“[The ring] détecte une entrée et, en réponse …[transmits instructions] conformément à la détermination selon laquelle un geste prédéfini de la main dirigé vers un premier appareil électronique externe a été effectué “, précise le brevet.

Si vous avez deux HomePods, par exemple, vous pouvez pointer vers celui sur lequel vous souhaitez augmenter le volume. Peut-être que si vous avez besoin d’afficher l’écran de votre iPhone sur un moniteur à proximité, vous pouvez activer AirPlay en pointant sur l’écran que vous souhaitez.

Tout cela nécessite la possibilité pour un anneau de détecter un geste, et pour lui et l’appareil prévu, de reconnaître que l’utilisateur pointe. Bien que le brevet n’y fasse aucune référence, la conclusion logique est que cela pourrait être une utilisation pour Ultra Wideband.

La puce U1 d’Apple, introduite dans l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro, n’est jusqu’à présent utilisée que pour accélérer la sélection d’un appareil pendant AirDrop. Si un utilisateur pointe son téléphone vers un autre iPhone compatible U1, c’est celui qui apparaît en haut de la liste AirDrop.

L’Ultra Wideband est destiné au suivi de localisation à courte portée et très précis.Il est donc certain qu’Apple a des plans pour des utilisations plus élaborées. Ce brevet de bague intelligente mis à jour pourrait être cela.