L’annonce japonaise “ Derrière le Mac ” montre des apparitions sur MacBook dans un anime

La dernière publicité “Behind the Mac” d’Apple publiée sur YouTube est une affaire animée, le spot de 30 secondes destiné aux consommateurs japonais célébrant les occasions où les produits Apple apparaissent dans des dessins animés produits dans le pays.

Publié sur le compte YouTube d’Apple Japan jeudi, le spot publicitaire court bascule rapidement entre plusieurs émissions d’animation et films qui incluent un produit Apple sous une forme quelconque à l’écran. Parmi les articles présentés, on retrouve MacBook, un iPhone et des AirPods.

Certains des clips présentés incluent ce que sont les produits Apple par conception physique, mais pas par marque, en raison de la tendance de certains spectacles à utiliser des marques parodiques à la place, comme un logo de poire ou une pomme avec deux marques de morsure. Dans certains clips, la marque est plus directe pour l’identifier en tant que MacBook, y compris une scène où elle est visible en bas de l’écran.

Les clips présentés dans la pièce proviennent d’émissions telles que “The Wonderland”, “Your Name”, “Weathering With You” et d’autres. La musique est de l’artiste Yoshiho Nakamura

La publicité fait partie de la campagne “Derrière le Mac” d’Apple, qui promeut l’utilisation des Mac dans les industries créatives, principalement la production musicale. Dans cette vidéo en particulier, il semble davantage promouvoir l’utilisation des Mac dans la production d’animation, et au moins inspire certaines émissions pour inclure des représentations du MacBook.

La description de la vidéo comprend un lien redirigeant les utilisateurs vers une page du site Web d’Apple, expliquant en quoi les Mac sont utiles aux étudiants et aux étudiants. La page présente un thème animé de manière similaire.