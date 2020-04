L’Apple Store en ligne en avance sur les précommandes d’iPhone SE

Comme d’habitude lors du lancement d’un nouveau produit, tôt vendredi matin, Apple a démantelé sa boutique en ligne en préparation de ce qui devrait être une vague de précommandes pour le nouvel iPhone SE 2020.

L’iPhone SE de deuxième génération d’Apple intègre des composants internes modernes dans un châssis iPhone 8.

Comme lors du lancement de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro, Apple devrait commencer les précommandes pour l’iPhone SE vendredi à 5 heures du Pacifique, 8 heures de l’Est, donnant aux acheteurs nationaux une chance d’acquérir tôt l’iPhone économique très attendu. Les années précédentes, le dernier matériel d’Apple a été mis en vente peu après minuit.

Annoncé mercredi, le nouvel iPhone SE emprunte sa conception à l’iPhone 8, mais intègre des composants internes très modernes comme un processeur A13 Bionic de l’iPhone 11. Un écran LCD de 4,7 pouces fait de la place pour un bouton d’accueil Touch ID et est légèrement plus grand que le écran 4 pouces du SE sortant.

“Le premier iPhone SE a été un succès auprès de nombreux clients qui ont adoré sa combinaison unique de petite taille, de performances haut de gamme et de prix abordable. Le nouvel iPhone SE de deuxième génération s’appuie sur cette excellente idée et l’améliore à tous points de vue – y compris notre le meilleur système à une seule caméra pour de superbes photos et vidéos – tout en restant très abordable “, a déclaré Phil Schiller, vice-président directeur du marketing mondial d’Apple.

L’appareil photo grand angle de 12 mégapixels devrait montrer une amélioration par rapport aux modules d’anciens combinés comme l’iPhone XR, grâce aux améliorations des capteurs et aux capacités de photographie informatique de l’A13.

Les mises à jour de la pile de communication de l’iPhone 8 comprennent les antennes Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0 et 2×2 MIMO LTE. Semblable aux récentes versions de l’iPhone, le nouveau SE prend en charge les cartes double SIM, bien qu’il manque la puce U1 Ultra Wideband d’Apple introduite avec l’iPhone 11 l’année dernière.

La durée de vie de la batterie est comparable à celle de l’iPhone 8 avec une lecture vidéo locale jusqu’à 13 heures, une lecture vidéo en streaming jusqu’à 8 heures et jusqu’à 40 heures de lecture audio.

Les prix commencent à 399 $ pour un modèle de 64 gigaoctets et passent à 449 $ pour 128 Go et 549 $ pour 256 Go. L’iPhone SE est offert en noir, blanc et (PRODUCT) RED, les ventes de ce dernier allant temporairement au Fonds mondial de secours COVID-19. Les expéditions doivent arriver le 24 avril.

Apple, ainsi que des fabricants d’accessoires, commercialisent de nouveaux étuis pour le combiné.

Ceux qui sont sur le point d’acheter le nouvel iPhone SE peuvent consulter les comparaisons approfondies d’AppleInsider et la panne matérielle: