L’Apple TV + réduirait la qualité du streaming en Europe

Apple semble réduire la qualité du streaming vidéo de son service Apple TV + en Europe à la demande de l’Union européenne, à la suite de mouvements similaires de plateformes de streaming comme Netflix et YouTube.

Comme Netflix et YouTube, Apple TV + aurait réduit la qualité du streaming en Europe.

Avec beaucoup plus de personnes restant à la maison en Europe en raison de COVID-19, le nombre de personnes utilisant les services Internet à large bande est monté en flèche. Pour aider à alléger la pression sur les réseaux, l’UE a demandé aux plateformes de streaming d’envisager de réduire temporairement la qualité vidéo – une ordonnance que Netflix et YouTube ont respectée plus tôt cette semaine.

Maintenant, il semble qu’Apple emboite le pas. Le géant de la technologie de Cupertino semble diffuser des vidéos dans des résolutions et des débits binaires inférieurs, a rapporté . vendredi. Par rapport à d’autres services de streaming, la dégradation de la qualité est décrite comme «agressive».

Cette dégradation peut être particulièrement visible en raison de la haute qualité habituelle d’Apple TV +. Un rapport de novembre a indiqué que la plate-forme de streaming Apple offrait le débit binaire le plus élevé de tous les services compatibles 4K sur le marché.

À ce stade, il n’est pas clair si les fournisseurs de streaming apporteront des changements similaires aux États-Unis ou dans d’autres régions. Aux États-Unis, l’utilisation du haut débit pendant les heures ouvrables a augmenté de 41% en mars jusqu’à présent, selon les données de la société d’analyse OpenVault.

La plupart des fournisseurs Internet américains affirment toutefois qu’ils sont bien préparés pour des pics importants. Au moment de la publication, ni les FAI ni le gouvernement n’avaient appelé à des mesures d’économie de bande passante.

Apple n’a pas encore confirmé les réductions de la qualité vidéo dans aucune région.